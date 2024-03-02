Литва потребовала вывезти машины с российскими номерами

Литовская таможня потребовала вывезти из страны машины с российскими номерами до 11 марта, сообщает Rus.Postimees.
Владельцы автомобилей с российскими номерами должны покинуть территорию Литвы и Евросоюза либо перерегистрировать автомобили.
Об этом сообщает литовская таможня на своей странице в соцсети. "С 11 марта лица, которые не исполнят это предписание, будут считаться правонарушителями и привлекаться к административной ответственности, которая предусматривает штраф и конфискацию транспортного средства", - сказано в публикации.
Таможня Литвы подчеркнула, что исключение сделают для граждан России, которые следуют транзитом в Калининградскую область либо из неё.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!