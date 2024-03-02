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Видео ⟩ В центре Риги компания устроила фотосессию и повредила капот автомобиля

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānuzņēmums no video

Вечером в пятницу, 1 марта, в Риге на улице Гертрудес компания из нескольких человек решила организовать фотосессию с уникальным на вид автомобилем, покрытым пленкой золотого цвета. Однако эта фотосессия не была согласована с владелицей автомобиля, которая заметила это и попыталась остановить происходящее. Из-за конфликта пришлось подключить и полицию.

Видео: Конфликт в Риге из-за фотосессии с автомобилем 

Хозяйка автомобиля рассказала TVNET, что ужинала в ресторане в центре Риги, на улице Гертрудес. Увидев, что женщина лежит на капоте ее машины и позирует для фотографий, владелица автомобиля потребовала, чтобы компания прекратила повреждать капот ее авто.

Сделав вывод, что золотое покрытие повреждено, владелица автомобиля предложила договориться о компенсации, что привело к резкой перепалке, и, по словам хозяйки машины, одна из женщин в компании напала на нее. Ситуация обострилась, и владелица автомобиля вызвала полицию.

TVNET связался с полицией , чтобы выяснить подробности инцидента.

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