Видео ⟩ В центре Риги компания устроила фотосессию и повредила капот автомобиля

Вечером в пятницу, 1 марта, в Риге на улице Гертрудес компания из нескольких человек решила организовать фотосессию с уникальным на вид автомобилем, покрытым пленкой золотого цвета. Однако эта фотосессия не была согласована с владелицей автомобиля, которая заметила это и попыталась остановить происходящее. Из-за конфликта пришлось подключить и полицию.
Видео: Конфликт в Риге из-за фотосессии с автомобилем
Хозяйка автомобиля рассказала TVNET, что ужинала в ресторане в центре Риги, на улице Гертрудес. Увидев, что женщина лежит на капоте ее машины и позирует для фотографий, владелица автомобиля потребовала, чтобы компания прекратила повреждать капот ее авто.
Сделав вывод, что золотое покрытие повреждено, владелица автомобиля предложила договориться о компенсации, что привело к резкой перепалке, и, по словам хозяйки машины, одна из женщин в компании напала на нее. Ситуация обострилась, и владелица автомобиля вызвала полицию.
TVNET связался с полицией , чтобы выяснить подробности инцидента.
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