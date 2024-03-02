Видео ⟩ "Выглядел мертвым". в Болдерае женщина с топором напала на своего супруга

38-летний мужчина получил серьезные травмы. Обычно к обоим приходят друзья, и вместе они выпивают, но в четверг утром, в 11:00, конфликт произошел только между мужчиной и женщиной.

"Он здесь лежал, голова была наклонена… выглядел мертвым. Его завернули в одеяла и вынесли на улицу", - рассказала о случившемся соседка. Мужчина получил множественные колото-резаные раны ног и другие серьезные травмы.

В полиции подтверждают, что телесные повреждения потерпевшему нанесла его супруга. Начат уголовный процесс, ей грозит тюремное заключение на срок до семи лет и надзор пробации на срок до трех лет или без такового.

Сейчас задержанная находится в изоляторе. Правоохранители примут решение о применении меры пресечения в виде заключения под стражу.

Видео: сюжет Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!