Германия расследует прослушку военного совещания о передаче ракет Taurus Украине, опубликованную российской пропагандой

Шольц ранее неоднократно выступал против возможной передачи Украине дальнобойных ракет Taurus, заявляя, что это может втянуть страну в войну с Россией.

29 февраля он заявил, что не хочет поставлять Украине ракеты Taurus, поскольку дальность их действия позволяет поразить цели в Москве. «Радиус действия Taurus составляет 500 км, и если его неправильно использовать, он может достичь определенных целей где-нибудь в Москве», — сказал канцлер.

В Германии проходят демонстрации с требованием предоставить Украине ракеты Taurus Фото: Reuters

Во время разговора собеседники подробно обсуждают различные технические аспекты возможных поставок ракет Taurus Украине — от способа их установки на самолеты до обучения военного персонала и способов поставки.

При этом они выражают мнение, что если решение о поставках будет принято, они могут быть применены не ранее, чем через восемь месяцев.

Судя по записи, участники также говорят о возможных целях, которые могли бы поразить ракеты. «Есть две интересные цели — мост на востоке и склады боеприпасов, которые находятся выше, — заявляет один из немецких военных, вероятно, имея в виду Керченский мост. — Мост на востоке тяжело достать, это достаточно мелкая цель, но Taurus это может сделать, склады боеприпасов тоже может поразить». При этом участники беседы говорят: «Мост из-за своей величины подобен взлетной полосе. Поэтому для него может понадобиться не 10 и даже не 20 ракет».