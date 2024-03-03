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Видео ⟩ Человек гулял по ледяным торосам Даугавы; спасатели уговорили его вернуться на берег

rus.tvnet.lv
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Фото: @skolenasapnis/"TikTok"

В субботу, 2 марта, в TikTok было выложено видео, на котором видно, как человек в Плявиняс гуляет на покрытой льдом Даугаве.

На месте происшествия находились автомобили Государственной полиции, Службы скорой медицинской помощи (NMPD) и Государственной пожарно-спасательной службы. Двое спасателей отправились к человеку на ледяные торосы в Даугаву.

@skolenasapnis

Pļaviņās izvedojies ledus sastrējums cilvēks lavierē pa ledus krāvumiem.

♬ original sound - Edgars Muiznieks

VUGD сообщил порталу Apollo.lv, что вызов в Плявиняс поступил незадолго 17:30. Мужчина вышел на лед и оказался на середине реки.

Представители полиции провели беседу с мужчиной, используя беспилотник и громкоговоритель. В результате переговоров мужчина направился к берегу, а пожарные пошли ему навстречу. Добравшись до мужчины, пожарные доставили его на берег и передали сотрудникам NMPD.

@skolenasapnis Atbilde uz: @aksus1985 ♬ original sound - Edgars Muiznieks

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