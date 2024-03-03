Видео ⟩ Человек гулял по ледяным торосам Даугавы; спасатели уговорили его вернуться на берег

На месте происшествия находились автомобили Государственной полиции, Службы скорой медицинской помощи (NMPD) и Государственной пожарно-спасательной службы. Двое спасателей отправились к человеку на ледяные торосы в Даугаву.

VUGD сообщил порталу Apollo.lv, что вызов в Плявиняс поступил незадолго 17:30. Мужчина вышел на лед и оказался на середине реки.

Представители полиции провели беседу с мужчиной, используя беспилотник и громкоговоритель. В результате переговоров мужчина направился к берегу, а пожарные пошли ему навстречу. Добравшись до мужчины, пожарные доставили его на берег и передали сотрудникам NMPD.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!