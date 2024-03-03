"Две работы одновременно": депутат Сейма Яковинс во время заседаний заполняет медицинские документы

Профессия врача является одной из редких, которую депутаты Сейма могут совмещать с политической должностью. В этом созыве депутат и доктор Юрис Яковинс поднял совмещение работы на новый уровень. По крайней мере последний год он проводит пленарные заседания Сейма не в дебатах с коллегами и оппонентами, а усердно заполняя медицинскую документацию пациентов, заметила передача LTV De Facto.
"Иногда пишу, когда темы такие, которые уже известны", - не скрывает Яковинс в перерыве заседания. На замечание, что зафиксировано, что карточки пациентов он пишет на всех последних заседаниях, Яковинс отвечает: "Может быть, в той или иной степени".
Он объясняет свои действия тем, что еще накануне на комиссиях все вопросы обсуждались: "Я привык и слушать, и писать одновременно. Я делаю обе работы одновременно".
Отмечая вторую годовщину войны в Украине, к депутатам Сейма на торжественном заседании обратился председатель Верховной рады Украины Руслан Стефанчук. Во время обращения Яковинс также не переставал заполнять медицинские документы и не позволял себе долгих аплодисментов.
Практика семейного врача Яковинса в Валмиере является крупнейшей во всей Латвии, утверждают в Национальной службе здоровья.
На начало года в практике было зарегистрировано 7384 пациента. Оптимальное количество пациентов в практиках семейных врачей в Латвии - до двух тысяч.
Менее полутора лет назад, начав работу в Сейме, Яковинс рассказал Латвийскому телевидению, что в сутках хватает часов, чтобы и работать депутатом, и ухаживать за пациентами, и высыпаться.
Чтобы все успеть, Яковинс встает в четыре утра.
Однако полноценно участвовать в парламентских дебатах у депутата времени, очевидно, нет. В этом созыве Яковинс поднимался на трибуну редко. Дважды спорил о бюджете, один раз выступал против запрета курения в помещениях.
"Часто я не поднимался [на трибуну], но поднимался же. Скажем, есть и хуже меня, кто вообще не влезает в дебаты, но я думаю, что я достаточно много в комиссиях Сейма делаю", - говорит Яковинс.
Возможно, депутат в комиссиях действительно активнее. Если только приходит на заседания.
В прошлом году из 78 заседаний Комиссии по народному хозяйству депутат посетил менее половины. Лучший показатель посещаемости - свыше 80% - у Яковинса в Комиссии по гражданству, миграции и сплочению. Он пояснил, что по вторникам опаздывает на заседания комиссии, так как дома работает с документами Сейма.
Работу практики семейного врача Юриса Яковинса обеспечивает принадлежащее его жене предприятие Kārvins. До попадания в Сейм владельцем предприятия был сам Яковинс. В 2022 году Kārvins работало с оборотом 798 224 евро и прибылью 78 704 евро, говорится в годовом отчете. На предприятии в том году был 21 работник, и параллельно с врачебной практикой оно начало выращивать чеснок. В этом году запланированное государственное финансирование врачебной практики Яковинса составляет 454 308 евро.
Депутат пояснил, что, учитывая большое количество пациентов, ему приходится уделять много времени формальностям:
"Я принимаю 100 человек в день. Конечно, очень быстро работаю, много доверяю помощникам врача".
Большое количество пациентов Яковинс считает критерием качества: "Если бы им не нравилось, они бы не приходили".
Из пояснения Инспекции здравоохранения следует, что перемещение карточек пациентов может быть нарушением делопроизводства медицинской документации. Говоря в целом о правилах, регулирующих порядок медицинских документов, старший специалист инспекции по общественным отношениям Ивета Балоде отмечает, что вне рабочего времени лечебного учреждения медицинские записи пациента должны храниться в отдельном закрываемом помещении или в запираемых шкафах. Передача пришла к выводу, что брать карточки пациентов с собой в Сейм в кожаном портфеле вряд ли отвечает правилам места хранения документов.
То, что семейный врач Яковинс заполняет медицинские карточки во время принятия законопроектов, не мешает его коллегам из Союза зеленых и крестьян. Председатель парламентской фракции партии Харийс Рокпелнис считает, что Яковинс способен полноценно исполнять депутатские обязанности, и отмечает, что коллега активнее работает в комиссиях, а не с парламентской трибуны.
"Наша фракция подходит к заседаниям Сейма очень ответственно. Если вы проследите за другими депутатами от других фракций, там в игры играют, любуются своими видео и так далее. Это не наш стиль. Мы приходим сюда работать", - говорит Рокпелнис.
Надо отметить, что в Регламенте Сейма упоминается обязанность депутатов участвовать в работе Сейма, но, по сути, единственное требование - посещать пленарные заседания. Насколько активно участвовать в принятии законов, это каждый решает сам.
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