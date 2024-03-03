"Две работы одновременно": депутат Сейма Яковинс во время заседаний заполняет медицинские документы

Чтобы все успеть, Яковинс встает в четыре утра.

Однако полноценно участвовать в парламентских дебатах у депутата времени, очевидно, нет. В этом созыве Яковинс поднимался на трибуну редко. Дважды спорил о бюджете, один раз выступал против запрета курения в помещениях.

"Часто я не поднимался [на трибуну], но поднимался же. Скажем, есть и хуже меня, кто вообще не влезает в дебаты, но я думаю, что я достаточно много в комиссиях Сейма делаю", - говорит Яковинс.

Возможно, депутат в комиссиях действительно активнее. Если только приходит на заседания.

В прошлом году из 78 заседаний Комиссии по народному хозяйству депутат посетил менее половины. Лучший показатель посещаемости - свыше 80% - у Яковинса в Комиссии по гражданству, миграции и сплочению. Он пояснил, что по вторникам опаздывает на заседания комиссии, так как дома работает с документами Сейма.

Работу практики семейного врача Юриса Яковинса обеспечивает принадлежащее его жене предприятие Kārvins. До попадания в Сейм владельцем предприятия был сам Яковинс. В 2022 году Kārvins работало с оборотом 798 224 евро и прибылью 78 704 евро, говорится в годовом отчете. На предприятии в том году был 21 работник, и параллельно с врачебной практикой оно начало выращивать чеснок. В этом году запланированное государственное финансирование врачебной практики Яковинса составляет 454 308 евро.