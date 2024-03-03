США впервые сбросили с самолетов гуманитарную помощь для сектора Газа

Операция по сбросу продуктов на парашютах, проведенная США вместе с ВВС Иордании, стала первой из анонсированных Байденом.

Сброс еды с воздуха произошел после того, как высокопоставленный американский чиновник заявил, что уже согласованы рамки соглашения о шестинедельном прекращении огня в секторе Газа.

В субботу транспортные самолеты C-130 сбросили более 38 тысяч порций еды вдоль береговой линии сектора, говорится в заявлении Центрального командования США. Там назвали операцию частью постоянных усилий по доставке большего объема помощи, «в том числе за счет расширения потока помощи через наземные коридоры и маршруты».

Другие страны, включая Великобританию, Францию, Египет и Иорданию, уже сбрасывали помощь в Газу с воздуха. Это первая помощь США.

Представители администрации Байдена заявили, что произошедший в четверг «трагический инцидент» подчеркнул «важность расширения и поддержания потока гуманитарной помощи в Газу в ответ на тяжелую гуманитарную ситуацию».

Гуманитарные организации ранее раскритиковали идею сброса гуманитарной помощи в Газу с самолетов как дорогостоящую и малоэффективную.

Перемещенный житель Газы Медхат Тахер в разговоре с Reuters также выразил сомнение в эффективности американской операции. «Хватит ли этого для школы? Достаточно ли этого для 10 тысяч человек? — сказал он. — Лучше отправлять помощь через переправы, чем сбрасывать ее с парашютом».