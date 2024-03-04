Хейли впервые победила Трампа на республиканских праймериз

Хейли победила в Вашингтоне, округ Колумбия, с 62,86 процента голосов, а Трамп - 33,22 процента.

Всего на первичных выборах в округе Колумбия проголосовали 2035 республиканцев.

Трамп выиграл все проведенные до сих пор республиканские праймериз, в том числе в родном для Хейли штате Южная Каролина, где Хейли раньше была губернатором, поэтому ожидается сценарий выборов 2020 года, когда бороться за пост президента США будут действующий президент Джо Байден от демократов и республиканец Трамп.

До праймериз в Вашингтоне у Трампа было 244 голоса делегатов, а у Хейли - 24. Победа в столице означает, что у Хейли есть дополнительные 19 голосов.

В Национальном съезде Республиканской партии, где будет определен кандидат от партии на президентских выборах 2024 года, примут участие в общей сложности 2429 делегатов, а для победы в номинации от партии заявителю необходимо набрать не менее 1215 голосов делегатов.

Хейли косвенно заявила, что не снимет свою кандидатуру как минимум до так называемого Большого вторника, когда 5 марта в 15 штатах и ​​одной территории будут набраны 874 голоса делегатов.

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