"Русские" партии и выборы в ЕП: каков расклад сил?

Конкуренцию в крыле партий, ориентирующихся на русского избирателя, может ослабить участие в выборах Русского союза Латвии (РСЛ) без его лидера Татьяны Жданок и под другим названием - "Партия центра", а также решение партии "Стабильности!" включить в список молодых и не слишком известных людей.

Соперником "Согласия" может стать и "Суверенная власть", в списке которой также несколько бывших членов "Согласия". Но "Суверенная власть" отличается идеологически, так как защищает консервативные ценности, а не декларирует левые взгляды, как "Согласие" или РСЛ.

От Нацобъединения "Суверенная власть" отличается тем, что ориентируется и на русских избирателей, объяснила глава партии Юлия Степаненко. Один из ведущих политиков "Согласия" предположил, что "Суверенная власть", "Стабильности!", а также "Латвия на первом месте", скорее, могли бы соперничать между собой, так как программа "Согласия" отличается от установок вышеупомянутых политических сил.

После полномасштабного вторжения России в Украину "Согласие" четко позиционировалось в поддержку Украины, из-за чего, возможно, и потеряло часть сторонников на выборах в Сейм. Все вышеперечисленные политические силы претендуют на того избирателя, которого "Согласие" надеется вернуть.

Надо сказать, что избиратель ищет в избирательных списках прежде всего знакомые фамилии, а не читает их программы. Наряду с Нилом Ушаковым, Региной Лочмеле, Анной Владовой, Игорем Пименовым в списке "Согласия" на высоком 2-м месте заявлена Ольга Петкевич, чья деятельность замечена в Даугавпилсе.

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