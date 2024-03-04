Александр Барташевич стал председателем Резекненской городской думы в 2009 году. За 15 лет его правления в городе реализовано множество крупных проектов: концертный зал Gors, центр образования по интересам Zeimuļs, Олимпийский спортивный центр с уличным бассейном и другие.

Во многих проектах в качестве строителя или субподрядчика выступало предприятие Latgalija. У фирмы два владельца - жена Барташевича Ольга и его брат Михаил.

Резекне подвел масштабный проект по строительству СПА-центра. Всего через восемь месяцев после заключения договора - в мае 2023 года - у думы кончились деньги. Было решено взять заем у Государственной казны. Министерство финансов заем не утвердило, и с этого начались беды Резекне.

Выяснилось, что договор подписан без предварительного рассмотрения на заседании думы. Субподрядчиком и в этом проекте снова является Latgalija. Кроме того, в прошлом году фирма в Резекне проводила реновацию детского сада. Европейские деньги на проект приостановлены, так как надзорное агентство усмотрело риск конфликта интересов.

Предприятие, принадлежащее семье мэра, также восстанавливало спортивный центр Celtnieks. Для этого была использована господдержка для преодоления последствий Covid-19, но при этом не нашлось ни одного арендатора, который захотел бы обслуживать центр.

Более глубокие проверки показали, что в бюджете города прошлого года зарплаты были запланированы всего на 11 месяцев. Министр по делам самоуправлений Инга Берзиня в ноябре отправила мэра Резекне в отставку. "Главная цель - просто убрать меня как политика и нашу партию со сцены", - считает Барташевич.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!