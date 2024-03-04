Видео: НАТО начинает масштабные учения в Скандинавии 

В понедельник, 4 марта, НАТО начинает учения в Финляндии, Норвегии и на севере Швеции. Менее чем за две недели в учениях примут участие более 20 000 военнослужащих из 13 стран.
Финляндия, которая присоединилась к оборонному альянсу в прошлом году, отправит на учения Nordic Response 2024 под руководством Норвегии более 4000 военнослужащих. Как сообщили в финской армии, это самая многочисленная группа финских солдат, когда-либо принимавших участие в учениях за рубежом.
"Впервые, будучи членом НАТО, Финляндия примет участие в реализации коллективной обороны регионов альянса", - говорится в заявлении Сил обороны Финляндии.
Финляндия, имеющая общую границу с Россией протяженностью 1340 километров, вступила в НАТО в апреле 2023 года, сделав исторический шаг после десятилетий военного нейтралитета. Теперь, когда заявка наконец ратифицирована всеми членами НАТО, соседняя Швеция также завершает формальности для вступления в альянс и, скорее всего, уже в этом месяце станет его 32-м членом.
Долгое время учения НАТО, которые проводятся два раза в год в северной части Норвегии, назывались "Холодный ответ" (Cold Response), но расширение НАТО после присоединения Финляндии и Швеции заставило сменить название на "Северный ответ" (Nordic Response), пояснили в норвежской армии.
В этом году организацию учений поровну разделили Финляндия, Норвегия и Швеция.
Учения продлятся до 15 марта. В них участвуют США, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Канада, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Испания, Германия и Швеция.
Около половины солдат, участвующих в учениях, будут действовать на суше. Остальные участники будут тренироваться в море, используя более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных кораблей, а также в воздухе, используя более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов, сообщили норвежские военные.
Как подтвердили в армии, совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите региона Северных стран.
"Мы должны быть в состоянии противостоять и остановить любого, кто пытается угрожать нашим границам, ценностям и демократии", - заявил бригадный генерал Королевских ВВС Трун Странне, командующий Норвежским центром воздушных операций. "Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Европе, эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда", - добавил он.
"Крайний Север является стратегически важным районом для НАТО", а учения Nordic Response 2024 "повышают готовность и способность стран Северной Европы проводить широкомасштабные совместные операции в сложных погодных и климатических условиях", - говорится на сайте НАТО.
Новый президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 7 марта проинспектируют учения на севере Норвегии. Это будет первая заграничная поездка Стубба за границу после инаугурации 1 марта.
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