Видео: НАТО начинает масштабные учения в Скандинавии 

В этом году организацию учений поровну разделили Финляндия, Норвегия и Швеция.

Учения продлятся до 15 марта. В них участвуют США, Бельгия, Дания, Франция, Италия, Канада, Великобритания, Нидерланды, Норвегия, Финляндия, Испания, Германия и Швеция.

Около половины солдат, участвующих в учениях, будут действовать на суше. Остальные участники будут тренироваться в море, используя более 50 подводных лодок, фрегатов, корветов, авианосцев и различных десантных кораблей, а также в воздухе, используя более 100 истребителей, транспортных самолетов, самолетов морской разведки и вертолетов, сообщили норвежские военные.

Как подтвердили в армии, совместные учения будут сосредоточены на обороне и защите региона Северных стран.

"Мы должны быть в состоянии противостоять и остановить любого, кто пытается угрожать нашим границам, ценностям и демократии", - заявил бригадный генерал Королевских ВВС Трун Странне, командующий Норвежским центром воздушных операций. "Учитывая текущую ситуацию с безопасностью в Европе, эти учения чрезвычайно актуальны и важны как никогда", - добавил он.

"Крайний Север является стратегически важным районом для НАТО", а учения Nordic Response 2024 "повышают готовность и способность стран Северной Европы проводить широкомасштабные совместные операции в сложных погодных и климатических условиях", - говорится на сайте НАТО.

Новый президент Финляндии Александр Стубб вместе с премьер-министром Норвегии Йонасом Гаром Стёре 7 марта проинспектируют учения на севере Норвегии. Это будет первая заграничная поездка Стубба за границу после инаугурации 1 марта.

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