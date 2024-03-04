СМИ: Спецслужбы Запада не доверяют Германии

Спецслужбы западных стран не доверяют Германии из-за регулярных утечек информации в Россию, сообщает Bild.
Обозреватель Bild Петер Тиде, комментируя попавшую в распоряжение РФ запись разговора офицеров немецкой армии об использовании ракет Taurus для атаки Крымского моста, напомнил распространенную в западных странах поговорку: "Если хочешь, чтобы что-то дошло до Москвы, отдай это немцам".
"Недоверие западных союзников к немецким спецслужбам и политикам огромно, оно сложилось исторически. За почти 80 лет ни одна западная страна не подвергалась столь интенсивному и успешному воздействию московской разведки, как Германия. "Секреты всегда попадают в Москву через Германию", - пишет Тиде.
Источник в одной из немецких спецслужб также рассказал Bild, что из-за постоянных скандалов и утечек западные спецслужбы уже много лет им не доверяют. "Никто из ЦРУ [США] или МИ-5 [Великобритании] не приходит и открыто не говорит, что нам больше не доверяет. Это постепенный процесс: тебя реже приглашают, о важных встречах по определенным темам ты узнаешь позже", - привел в качестве примера источник.
"В мире спецслужб нас считают людьми второго сорта и относятся к нам соответственно. Мы не в первой лиге", - признался собеседник Bild из немецких спецслужб.
В качестве причины он назвал "чрезмерное регулирование". Например, только Службу внешней разведки BND контролируют до семи правительственных учреждений.
"В каждой западной стране информация партнерских спецслужб защищена. Прежде чем использовать ее в судебных делах или следственных комиссиях, надо спросить у разведки, откуда эта информация. Секретная информация принадлежит им. В Германии не так, она у нас не охраняется, всякая тайна грозит стать достоянием общественности, надо обращаться в суды и комиссии - сначала это регулировалось судом, теперь - законом. В результате мы получаем от наших партнеров все меньше и меньше информации, поскольку она не защищена", - пояснил источник.
В пятницу российские СМИ опубликовали запись разговора немецких военных, в ходе которого, среди прочего, обсуждалась возможность попадания ракет Taurus в Крымский мост с истребителем Dassault Rafale.
Примерно 30-минутную запись разговора между представителями министерства обороны Германии опубликовала в пятницу, 1 марта, глава российского пропагандистского RT Маргарита Симоньян.
Секретная служба Бундесвера MAD начала расследование инцидента. По данным СМИ, немецкие офицеры были очень неосторожны во время встречи, поскольку использовали платформу аудио- и видеоконференций WebEx, которую легко прослушивать.
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