СМИ: Спецслужбы Запада не доверяют Германии

"В каждой западной стране информация партнерских спецслужб защищена. Прежде чем использовать ее в судебных делах или следственных комиссиях, надо спросить у разведки, откуда эта информация. Секретная информация принадлежит им. В Германии не так, она у нас не охраняется, всякая тайна грозит стать достоянием общественности, надо обращаться в суды и комиссии - сначала это регулировалось судом, теперь - законом. В результате мы получаем от наших партнеров все меньше и меньше информации, поскольку она не защищена", - пояснил источник.