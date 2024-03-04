Прокуратура обвинила экс-главу ЦИК и двух нынешних сотрудников в поддержке мошенничества

Прокуратура предъявила обвинения бывшему председателю и двум нынешним сотрудникам Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по делу о мошенничестве в крупном размере, подтвердили в прокуратуре.
Как следует из пресс-релиза Бюро по предотвращению и борьбе с коррупцией (KNAB) и предыдущим сообщениям агентства LETA, KNAB получил достаточные доказательства того, что представитель информационно-технологической компании SOAAR при поддержке двух действующих и одного бывшего сотрудника ЦИК совершили хищение бюджетных средств комиссии в крупном размере. В результате преступной деятельности ЦИК был причинен имущественный ущерб на сумму не менее 149 920 евро.
Доказательства KNAB свидетельствуют о том, что предприниматель при поддержке бывшего председателя ЦИК Кристине Берзини, вероятно, предпринял действия с целью, чтобы конкретное предприятие информационных технологий в результате переговоров о закупках получило право на реализацию услуг, связанных с предоставлением систем управления на муниципальных выборах 2021 года.
В ходе расследования выяснилось, что предприниматель мог указать в документации о закупке ложные сведения о планируемых услугах, получив таким образом оплату от ЦИК за фактически не выполненные работы. Привлеченные сотрудники ЦИК, осознавая последствия, подписали поддельную документацию.
В ходе досудебного расследования не установлено фактов, которые позволили бы поставить под сомнение легитимность муниципальных выборов 2021 года.
KNAB возбудил уголовный процесс 7 ноября 2022 года.
Бывшего председателя ЦИК призвали обвинить в злоупотреблении служебным положением, повлекшем тяжкие последствия, поддержке мошенничества в крупных размерах и фальсификации официальных документов, предпринимателя - в мошенничестве в крупных размерах, а нынешних сотрудников комиссии - за содействие мошенничеству в крупных размерах и фальсификации официальных документов. Как выяснило агентство LETA, к двум сотрудникам ЦИК не применены меры пресечения, однако их должности KNAB не разглашает.
Также KNAB призвал прокуратуру продолжить процесс применения мер пресечения, начатый в ходе досудебного расследования к компании, в интересах которой были совершены уголовные правонарушения.
В отношении еще семи человек были возбуждены уголовные дела, однако в ходе расследования действий этих лиц не было получено подтверждения того, что они совершили уголовные правонарушения. Таким образом, согласно Уголовно-процессуальному закону эти лица в ходе уголовного судопроизводства утратили свой статус и участвовали в следственных действиях в качестве свидетелей.
Информация, доступная на сайте управления по надзору за закупками, показывает, что в июне 2021 года SOAAR выиграла контракт на сумму 275 370 евро в закупках ЦИК для технического оснащения систем на муниципальных выборах 2021 года. В апреле того же года компания выиграла контракт на сумму 154 802 евро.
Директор SOAAR Ренар Каджулис в распространенном в СМИ сообщении утверждает, что в течение 12 лет компания обеспечивала услуги для проведения выборов по самым низким ценам на рынке.
Прокуратура выдвинула обвинения в рамках уголовного процесса, возбужденного KNAB, в которых указано одно предполагаемое преступление: SOAAR якобы не приобрела компьютерное оборудование для выполнения заказа ЦИК, произошла подделка документов и мошенничество в крупном размере, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 56 265 евро.
KNAB и прокуратура считают, что компьютерная техника, купленная в комплектующих, не является компьютерным оборудованием, заявляют в компании. На предприятии подчеркнули, что компания закупала комплектующие у различных поставщиков в соответствии с текущим наличием в условиях Covid-19 - процессоры, память, жесткие диски, материнские платы, компьютерные корпуса, клавиатуры, мыши. Из полученных комплектующих компания собрала компьютеры, проинсталлировала их и использовала для выполнения заказа ЦИК и обеспечения выборов, без чего их выполнение было невозможно.
Каджулис подчеркивает, что KNAB и прокуратура категорически отвергают и не принимают никаких доказательств, а также не позволяют компании физически предъявить приобретенную компьютерную технику и подтверждающие документы. Еще более странно то, что никто никогда не велел покупать, брать в аренду или доставлять компьютерное оборудование, которое власти считают некупленным и являющимся предметом преступления. Ни в договоре заказа ЦИК, ни в его требованиях или спецификациях нет абсолютно никакого упоминания о каком-либо компьютерном оборудовании, и оно никогда не было предметом заказа или его частью.
Представитель компании заявляет, что арестованные активы компании на сумму 725 997 евро уничтожат предприятие.
Название SOARR прозвучало и в связи с расследуемым Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовным процессом.
IDB начало уголовный процесс в 2022 году, а в феврале инициировал уголовное преследование двух чиновников Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), одного чиновника Государственного агентства регионального развития и бизнесмена за незаконную деятельность в сфере закупок для создания электронной системы онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение сообщило, что речь идет о бизнесмене Ренарсе Каджулисе.
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