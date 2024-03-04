Прокуратура обвинила экс-главу ЦИК и двух нынешних сотрудников в поддержке мошенничества

Прокуратура выдвинула обвинения в рамках уголовного процесса, возбужденного KNAB, в которых указано одно предполагаемое преступление: SOAAR якобы не приобрела компьютерное оборудование для выполнения заказа ЦИК, произошла подделка документов и мошенничество в крупном размере, в результате чего государству был нанесен ущерб в размере 56 265 евро.

KNAB и прокуратура считают, что компьютерная техника, купленная в комплектующих, не является компьютерным оборудованием, заявляют в компании. На предприятии подчеркнули, что компания закупала комплектующие у различных поставщиков в соответствии с текущим наличием в условиях Covid-19 - процессоры, память, жесткие диски, материнские платы, компьютерные корпуса, клавиатуры, мыши. Из полученных комплектующих компания собрала компьютеры, проинсталлировала их и использовала для выполнения заказа ЦИК и обеспечения выборов, без чего их выполнение было невозможно.

Каджулис подчеркивает, что KNAB и прокуратура категорически отвергают и не принимают никаких доказательств, а также не позволяют компании физически предъявить приобретенную компьютерную технику и подтверждающие документы. Еще более странно то, что никто никогда не велел покупать, брать в аренду или доставлять компьютерное оборудование, которое власти считают некупленным и являющимся предметом преступления. Ни в договоре заказа ЦИК, ни в его требованиях или спецификациях нет абсолютно никакого упоминания о каком-либо компьютерном оборудовании, и оно никогда не было предметом заказа или его частью.

Представитель компании заявляет, что арестованные активы компании на сумму 725 997 евро уничтожат предприятие.

Название SOARR прозвучало и в связи с расследуемым Бюро внутренней безопасности (IDB) уголовным процессом.

IDB начало уголовный процесс в 2022 году, а в феврале инициировал уголовное преследование двух чиновников Управления по делам гражданства и миграции (PMLP), одного чиновника Государственного агентства регионального развития и бизнесмена за незаконную деятельность в сфере закупок для создания электронной системы онлайн-регистра избирателей. Латвийское телевидение сообщило, что речь идет о бизнесмене Ренарсе Каджулисе.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!