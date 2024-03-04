Омега-3: почему латвийцы едят в 5 раз меньше рыбы, чем должны, и чем это грозит?

К сожалению, мы не ощущаем дефицит омега-3 в повседневной жизни - просто чувствуем себя гораздо хуже, чем могли бы, особенно с годами, так как у данного дефицита - накопительный эффект. "То, что начинается как легкая угнетенность или сложности с концентрацией внимания, в среднем и пожилом возрасте уже проявляется как серьезные ментальные проблемы, болезни сердца и сосудов, а также суставов. Кроме того, некоторые исследования начинают находить связь между дефицитом омега - 3 и некоторыми видами рака. Омега-3 важен нам с момента зачатия, поскольку помогает формироваться мозгу, нервной системе и органам зрения, вплоть до самой старости",- поясняет К. Андриянова.

"С получением омега-3 из питания, к сожалению, все непросто. Далеко не все мы едим 400 г рыбы в неделю - в среднем латвиец потребляет лишь 70 г в неделю или 10 г в день. Также нужно делать скидку на то, что термическая обработка мешает усвоению омега-3. Так, в сыром лососе в два раза больше EPA и DHA, чем в запеченном. То есть, если вы едите термически обработанный продукт, учитывайте, что из него вы получаете меньше полезных веществ, чем из сырого, - поясняет преподаватель, - Если Вы осознаете, что не можете включить в рацион достаточное количество сырых даров моря, недостаток можно восполнить посредством пищевых добавок. Выбирая рыбий жир в капсулах или жидком виде, ищите на полках аптек продукт с максимально высокой концентрацией" - поясняет К. Андриянова, добавляя, что чем более позитивного эффекта для здоровья мы хотим добиться, тем большее количество DHA и EPA мы должны потреблять.