Омега-3: почему латвийцы едят в 5 раз меньше рыбы, чем должны, и чем это грозит?

3 марта - международный день омега-3, призванный обратить наше внимание на то, что мы испытываем серьезный дефицит этого нутриента. "Во всем мире 80% людей потребляют недостаточно омега-3. В результате мы чаще страдаем от болезней сердца, онкологии, ментальных расстройств, депрессии, атеросклероза и многих других болезней и проблем с иммунитетом. И это никакие не шутки - лишь по смертности от сердечно-сосудистых заболеваний мы, латвийцы, находимся на втором месте в ЕС, не говоря о других заболеваниях", - комментирует Ксения Андриянова, опытный специалист по питанию и преподаватель.
По мнению преподавателя и эксперта по вопросам питания, проблема кроется в недостаточной информированности - 20% жителей Латвии, например, не могут назвать ни одной причины, почему омега-3 важен - особенно это выражено среди молодых людей - 26% среди 18-29-летних и 28% среди 30-39-летних.
"Почти половина (46%) знают, что EPA и DHA (они же омега-3) помогают поддерживать иммунитет. Но вот о других аспектах мы, латвийцы, очень мало информированы", - добавляет она. Согласно опросу Norstat, проведенному по заказу Fjord Strong omega-3:1.
- Лишь 10% латвийцев, знает, что омега-3 помогает нормализовать кровяное давление;
- 6% знают, что омега-3 снижает уровень триглицеридов в крови;
- 16% знают, что омега-3 снижает уровень "плохого" холестерина в крови;
- 13% знают, что омега-3 замедляет развитие атеросклероза;
- 15% знают, что омега-3 снижает риск инсульта и инфаркта;
- 2% знают, что омега-3 помогает бороться с аритмией;
- 4% знают, что омега-3 помогает снизить риск некоторых онкологических заболеваний - 8% знают, что омега-3 улучшает зрение;
- 27% знают, что омега-3 улучшает ментальные способности и способность концентрироваться - 27%;
- 7% знают, что омега-3 способствует полноценному развитию мозга плода во время беременности.
К сожалению, мы не ощущаем дефицит омега-3 в повседневной жизни - просто чувствуем себя гораздо хуже, чем могли бы, особенно с годами, так как у данного дефицита - накопительный эффект. "То, что начинается как легкая угнетенность или сложности с концентрацией внимания, в среднем и пожилом возрасте уже проявляется как серьезные ментальные проблемы, болезни сердца и сосудов, а также суставов. Кроме того, некоторые исследования начинают находить связь между дефицитом омега - 3 и некоторыми видами рака. Омега-3 важен нам с момента зачатия, поскольку помогает формироваться мозгу, нервной системе и органам зрения, вплоть до самой старости",- поясняет К. Андриянова.
Дневная норма омега-3 - 1000 мг, и топ продуктов, откуда ее можно получить, выглядит следующим образом:
- Лосось атлантический - 1.29 - 1.38 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Лосось, выращенный в неволе - 1.61 – 1.77 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Селедка - 1.6 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Форель запечённая – 0.66 – 0.74 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Треска - 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Угорь - 0.11 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Карп - 0.56 EPA / DHA в 1 порции (75 г);
- Яйца - 0.07 EPA / DHA в 1 порции (2 яйца).
Таким образом получить омега-3 можно, потребляя не менее 180-200 граммов рыбы и морских продуктов дважды в неделю. Из растительных источников, к сожалению, крайне сложно получить достаточное количество омега-3, поскольку в них низкое содержание нужных нам кислот.
"С получением омега-3 из питания, к сожалению, все непросто. Далеко не все мы едим 400 г рыбы в неделю - в среднем латвиец потребляет лишь 70 г в неделю или 10 г в день. Также нужно делать скидку на то, что термическая обработка мешает усвоению омега-3. Так, в сыром лососе в два раза больше EPA и DHA, чем в запеченном. То есть, если вы едите термически обработанный продукт, учитывайте, что из него вы получаете меньше полезных веществ, чем из сырого, - поясняет преподаватель, - Если Вы осознаете, что не можете включить в рацион достаточное количество сырых даров моря, недостаток можно восполнить посредством пищевых добавок. Выбирая рыбий жир в капсулах или жидком виде, ищите на полках аптек продукт с максимально высокой концентрацией" - поясняет К. Андриянова, добавляя, что чем более позитивного эффекта для здоровья мы хотим добиться, тем большее количество DHA и EPA мы должны потреблять.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!