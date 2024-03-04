В жалобе говорится, что это способствует утрате следов преступления и невозможности проведения независимой экспертизы, что препятствует установлению причин смерти Алексея Навального и доступу к правосудию.

Суд жалобу матери погибшего политика оставил без удовлетворения.

Фото: BBC

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Фото: BBC

Дело об изъятии писем у Алексея Навального прекращено в связи с его смертью

В понедельник, 4 марта, суд в Лабытнанги Ямало-Ненецкого округа прекратил дело по одному из двух исков самого Алексея Навального, которые он успел подать к администрации ямальской колонии «Полярный волк» и управлению ФСИН по Ямало-Ненецкому округу. Навальный в этом иске жаловался, что ему не доставляют письма.

Иск поступил в суд за день до сообщения о смерти Алексея Навального, 15 февраля. Политик пожаловался в суд на изъятие цензурой писем, которые приходили к нему в колонию. Иск Навального к колонии был принят к рассмотрению утром 16 февраля в 10 часов 18 минут — на тот момент, по официальной версии, политик был еще жив.