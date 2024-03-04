Видео ⟩ Агрессивный водитель Lexus напал на женщину-водителя. Новая информация от полиции

Месяц назад широкий общественный резонанс вызвало распространенное в соцсетях видео, на котором видно, как водитель Lexus в Риге на улице Пернавас выходит из своего автомобиля и подходит к женщине-водителю Volvo, начинает агрессивно ругаться и бить по окну ее машины, а также ломает зеркало. После произошедшего водитель Lexus место происшествия покинул.

Стражи порядка начали расследование произошедшего и выяснили личность водителя Lexus - им оказался ранее несудимый мужчина 1971 года рождения. Он был задержан и признан подозреваемым.

Начат уголовный процесс по факту хулиганства, если оно связано с повреждением или уничтожением имущества. За такое преступление грозит лишение свободы на срок до пяти лет, или кратковременное лишение свободы, или пробационный надзор, или общественные работы, или денежный штраф.

Полученная в ходе расследования информация свидетельствует, что конфликт начался из-за разногласий водителей по поводу правил дорожного движения.

26 февраля этого года стражи порядка передали уголовный процесс в Рижскую восточную прокуратуру для начала уголовного преследования мужчины 1971 года рождения.

Государственная полиция напоминает, что ни один человек не является виновным, пока его вина в совершении преступления не будет доказана в установленном законом порядке.

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