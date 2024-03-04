В Болдерае на спортивной площадке конструкция ворот травмировала подростка

Инцидент произошел на муниципальной спортивной площадке в Болдерае недалеко от Рижской 33-й средней школы. От конструкции футбольных ворот отделилась перекладина и ударила подростка по голове. Он был госпитализирован, однако в понедельник его уже выписали из больницы.