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В Болдерае на спортивной площадке конструкция ворот травмировала подростка

rus.tvnet.lv
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Фото: Ekrānšāviņš no video

В воскресенье, 3 марта, в Риге на муниципальной площадке для мини-футбола подросток получил травму головы, сообщает передача Dienas ziņas Латвийского телевидения.

Инцидент произошел на муниципальной спортивной площадке в Болдерае недалеко от Рижской 33-й средней школы. От конструкции футбольных ворот отделилась перекладина и ударила подростка по голове. Он был госпитализирован, однако в понедельник его уже выписали из больницы.

Это происшествие обозначило серьезную проблему Рижской думы: в городе много небезопасных площадок для спорта и отдыха. Жители сообщают о них годами, однако никаких действий не последовало.

Подробнее смотрите в сюжете на латышском языке:

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