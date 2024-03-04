43 страны потребовали международного расследования смерти Навального

В Совете ООН по правам человека (СПЧ ООН) свое возмущение в связи с гибелью Навального выразили страны-члены Европейского союза (ЕС), США, Великобритания, Украина, Австралия, Канада, Новая Зеландия и Норвегия.

47-летний критик Кремля умер 16 февраля после более чем трех лет в заключении. В пятницу он был похоронен в Москве на Борисовском кладбище недалеко от берегов Москвы-реки.

"Мы возмущены смертью российского оппозиционного политика Алексея Навального, главная ответственность за которую лежит на президенте Путине и российских властях", - заявила от имени 43 стран, выступая в Совете ООН по правам человека, представитель ЕС в международных организациях в Женеве Лотте Кнудсен в понедельник, 4 марта.

"Россия должна позволить провести независимое и прозрачное международное расследование обстоятельств его внезапной смерти. Неожиданная и шокирующая смерть господина Навального - еще один признак растущих и систематических репрессий в России", - сказала Кнудсен.

Видео: Последнее видео, на котором Алексей Навальный виден живым

Страны выразили глубокую обеспокоенность по поводу "систематических нападок на гражданское общество" и подавления политической оппозиции в России и за рубежом. Они призвали Россию немедленно и безоговорочно освободить всех политических заключенных, правозащитников, журналистов и антивоенных активистов, задержанных за мирное осуществление своих прав человека и противодействие войне России в Украине.

"Мы призываем Российскую Федерацию положить конец этой атмосфере безнаказанности и создать безопасную среду для политической оппозиции и критических голосов", - говорится в заявлении.

Страны также призвали Россию "отменить репрессивное законодательство и прекратить политические злоупотребления судебной системой".

"Политическое руководство и власти России должны быть привлечены к ответственности", - сказал Кнудсен. "Мужество, самоотверженность и непоколебимая приверженность Навального идее справедливости, свободы и демократии никогда не будут забыты", - добавила она.

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