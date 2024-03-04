Пограничники вытащили из Даугавы плот с 200 000 контрабандных сигарет

Пограничники департамента авиации и специальных операций Государственной пограничной охраны, пролетая вдоль государственной границы на вертолете, заметили на берегу Даугавы подозрительный объект. В ходе проверки этой информации в Даугаве недалеко от берега был констатирован застрявший в кустах плот.

При помощи моторной лодки Государственной погранохраны, из реки вытащили 14 соединенных между собой и завернутых в полиэтилен свертков. Были вызваны сотрудники Госполиции, которые, осмотрев плот, констатировали на нем 200 000 сигарет NZ Gold с белорусскими акцизными марками.

По факту контрабанды в значительных объемах начат уголовный процесс

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