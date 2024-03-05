Эстонская компания оставляет клиентов без денег и товара. Есть пострадавшие из Латвии

Департамент хочет проинформировать потребителей о проблемах, которые возникают с торговцем, и всесторонне учитывать риски, прежде чем делать заказ в Tapeter OÜ.

Что делать, если торговец не доставляет заказанную продукцию? В случае электронных покупок, совершаемых в Европейском союзе, потребители могут рассчитывать на определенные права, поскольку с 2014 года во всех странах ЕС, в также в Норвегии, Великобритании и Исландии, действует единый минимальный уровень защиты потребителей. При заказе в интернет-магазине следует быть осторожным и обратить внимание на следующее: Прежде чем совершить покупку, убедитесь, что торговец опубликовал свои контактные данные. Недостаточно, если интернет-магазин публикует так называемую веб-форму для связи с ним, где потребитель может ввести запрос. Такая форма может облегчить общение с потребителем, но не должна заменять публикацию данных торговца.

Прежде чем заказывать товар, обязательно внимательно ознакомьтесь с условиями заказа. Если имеющейся информации недостаточно, задайте вопросы непосредственно представителю службы поддержки клиентов. Вы можете попросить продавца предоставить вам в письменном виде важную информацию (условия оплаты, варианты возврата товара, гарантии и т.п.), которая отсутствует или кажется непонятной на страницах интернет-магазина. Это поможет разрешить возможные претензии в дальнейшем.

Обратите самое пристальное внимание на то, как и когда вам придется оплатить товар и какие дополнительные расходы (почтовые или сервисные сборы) могут быть добавлены.

В случае дистанционной продажи общим требованием является то, что заказ должен быть доставлен в согласованное время или не позднее, чем через 30 дней после размещения заказа у продавца.

Продавец может столкнуться с ситуацией, когда заказанный товар закончился и его больше нет в наличии. Продавец обязан как можно скорее сообщить потребителю о такой ситуации и вернуть деньги в течение 14 дней. Если продавец не действует таким образом, потребитель имеет право подать жалобу.

Если продавец сообщил потребителю, что доставка товара по каким-либо причинам будет задержана, потребитель может предоставить продавцу дополнительный срок доставки товара, но не обязан этого делать. Если продавец не сможет выполнить заказ в течение этого срока, потребитель имеет право отказаться от договора и потребовать возврата денег.

При совершении электронных покупок стоит оплачивать товары кредитной картой, поскольку, если товары не будут доставлены, оплаченную сумму можно вернуть, запустив процедуру возврата платежа в банке (chargeback).

Департамент защиты прав потребителей и технического надзора имеет право информировать общественность о предполагаемой опасности, опасности или нарушениях, чтобы позволить потребителям принимать осознанные и взвешенные решения о покупке.

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