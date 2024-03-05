Директор Департамента общественного здравоохранения Минздрава Яна Фелдмане рассказала программе, что в правилах сказано, что человеку может быть отказано в выдаче ВНЖ из-за проблем со здоровьем.

"Это случаи, когда состояние здоровья человека может угрожать здоровью нашего общества.

В том числе это активный туберкулез, потому что туберкулез до сих пор является одним из самых опасных инфекционных заболеваний, при заражении и заболевании возникают очень серьезные проблемы со здоровьем. А еще лечить это заболевание очень сложно и дорого. Поэтому это единственный связанный со здоровьем случай, когда человеку может быть отказано в виде на жительство", - рассказала Яна Фелдмане.

Правила действуют с 2006 года, и согласно им человеку может быть отказано в ВНЖ, если в документах не будет рентгена легких и заключения врача. При этом рентген должен быть сделан в Латвии.

На другие заболевания иностранцев, которые хотят жить в Латвии, не проверяют. Представитель Министерства здравоохранения объяснила, почему такое внимание уделено туберкулезу.

"Следует учитывать, что туберкулез - хроническое инфекционное заболевание и его можно долго не распознавать.

В отличие от других острых инфекционных заболеваний, при которых человек заболевает очень быстро и его быстрее выявляют. И второй критерий -туберкулез распространяется через дыхательные пути, заражение происходит ингаляционным путем. Поэтому, в отличие от других хронических заболеваний, это еще и дополнительный риск. Заразиться можно, даже не зная об этом", -пояснила Фелдмане.

В Управлении по делам гражданства и миграции (PMLP) рассказали, что в 2023 году заявление на получение первого ВНЖ подали 26 109 человек и никому не было отказано по состоянию здоровья.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!