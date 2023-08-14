В ближайшее время может решиться вопрос о том, сможет ли близкий к Путину российский миллиардер Петр Авен сохранить полученное им латвийское гражданство, сообщает TV3 Ziņas.
"Считаю Латвию своим домом": российский миллиардер Авен обещает судиться в случае аннулирования гражданства
На прошлой неделе Латвию потрясла новость о том, что Министерство финансов США ввело санкции против российских миллиардеров, основателей и акционеров российского "Альфа-банка" Петра Авена и Михаила Фридмана. Они покинули страну после российского вторжения в Украину, однако в том же году были внесены в санкционные списки ЕС и Великобритании. ЕС и США также применили санкции к самому банку.
Бюро по защите конституции (SAB) объявило, что учтет санкции, введенные США, в своем заключении о возможном лишении Авена латвийского гражданства. Однако когда может быть принято решение, что оно может означать для Авена на практике, придется ли ему уезжать из Латвии - на эти вопросы бюро не ответило, подчеркнув, что ответственность за это несут другие учреждения.
В бюро поясняют, что въезд и пребывание иностранцев оформляется и контролируется Управлением по гражданству и миграции (PMLP), пограничниками, дипломатическими и консульскими представительствами и Консульским департаментом МИД. В бюро признают, что если гражданство Авена будет аннулировано, он сможет продолжить свою судебную тяжбу в рамках, установленных законом.
Свое мнение TV3 Ziņas Петр Авен дал в письменной форме.
"Чтобы наглядно представить ситуацию и не допустить необоснованных спекуляций, хочу обратить внимание на следующие факты. Я живу в Латвии более года и являюсь налоговым резидентом Латвии. Я уволился со всех должностей в компаниях группы "Альфа" с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса".
"Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. На Яунпиебалгавском кладбище похоронены мои родственники, начиная с XVIII века. В отреставрированной мной церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба", - указал Авен.
"Я считаю, что я соблюдал требования Закона о гражданстве и не предпринял никаких действий, которые могли бы оправдать аннулирование моего гражданства. Если эта процедура будет инициирована, я намерен использовать все законные средства для защиты своих прав", - резюмировал Авен.
Авен имеет гражданство не только России и Латвии, но и Люксембурга.
Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)
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