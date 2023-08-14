"Считаю Латвию своим домом": российский миллиардер Авен обещает судиться в случае аннулирования гражданства

Свое мнение TV3 Ziņas Петр Авен дал в письменной форме.

"Чтобы наглядно представить ситуацию и не допустить необоснованных спекуляций, хочу обратить внимание на следующие факты. Я живу в Латвии более года и являюсь налоговым резидентом Латвии. Я уволился со всех должностей в компаниях группы "Альфа" с марта 2022 года и уже год жду разрешения кипрских властей на завершение процесса продажи своего российского бизнеса".

"Моя семья исторически связана с Латвией, и я считаю ее своим домом. На Яунпиебалгавском кладбище похоронены мои родственники, начиная с XVIII века. В отреставрированной мной церкви есть записи обо всех моих предках того же времени. Мой сын также гражданин Латвии, учится в школе и с гордостью носит латвийскую символику своего спортивного клуба", - указал Авен.

"Я считаю, что я соблюдал требования Закона о гражданстве и не предпринял никаких действий, которые могли бы оправдать аннулирование моего гражданства. Если эта процедура будет инициирована, я намерен использовать все законные средства для защиты своих прав", - резюмировал Авен.

Авен имеет гражданство не только России и Латвии, но и Люксембурга.

Видео: Сюжет передачи TV3 Ziņas (на латышском языке)