Пн, 9.12.2019
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США ввели санкции против Лембергса на основании закона Магнитского
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Айвар Лембергс

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

Управление по контролю за иностранными активами Государственной казны США (OFAC) в понедельник, 9 декабря, на основании так называемого закона Магнитского ввело санкции против ряда лиц и организаций в Европе, Азии и Латинской Америке, в том числе мэра Вентспилса Айвара Лембергса. 

"Коррупция отнимает у жителей своей страны ресурсы, основные услуги и экономические возможности, обогащая  отдельных людей и способствуя уничтожению окружающей среды, политической нестабильности и конфликтам", - заявил министр финансов США Стивен Мнучин. 

OFAC назвало четыре организации, принадлежащие Лембергсу или подконтрольные ему -

Управление Вентспилсского свободного порта, Агентство развития Вентспилса, Ассоциация развития бизнеса и Латвийская ассоциация транзитного бизнеса. 

Транзакции этих организаций ограничены на 30 дней.

Также блокируется вся собственность Лембергса, ее доли, косвенно и прямо принадлежащие данным организациям структуры, которые находятся в США, в собственности или под контролем резидентов США, и о них нужно сообщить OFAC.

Как указали в OFAC, коррупция годами подрывала экономику Латвии, отнимая у жителей средства на государственные услуги и позволяя противоправным игрокам вредить безопасности Латвийского государства и НАТО.    

Латвийский олигарх Лембергс подвергнут санкциям как действующее или бывшее должностное лицо, прямо или косвенно причастное к коррупции, в том числе растрате государственных средств, присвоении частных средств для личного блага, взяточничестве и др.  

Как указали в OFAC, Лембергс является мэром Вентспилса с 1988 года и повторно обвинен в отмывании денег, взяточничестве и злоупотреблении властью.

Лембергс контролирует структуры при помощи политических партий и коррумпированных политиков, а также

систематически использует эти структуры и людей для своего личного экономического блага,

заявили в OFAC. 

Лембергс использовал свое влияние на руководство политических партий, чтобы должности в правительстве заняли определенные лица.

Он также оказывал влияние на сотрудников правоохранительных органов, чтобы защищать свои интересы и свергать политиков, которых он не может контролировать. 

Лембергс на звонки агентства LETA пока не отвечает. 

Вместе с Лембергсом санкции введены против двух граждан Камбоджи и двух должностных лиц Венесуэлы. 

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