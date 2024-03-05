Предпринимателя обвиняют в ввозе леса из России

Мужчину обвиняют в том, что он в интересах латвийской компании приобрел и ввез из России товары, импорт которых запрещен в Евросоюзе (ЕС). По делу к уголовной ответственности привлечено и второе лицо - за поддержку вышеупомянутого уголовного преступления.

Обвиняемые купили 50 упаковок с 1260 единицами клееного бруса и ввезли их в Латвию. Указанные товары включены в регламент ЕС, который запрещает их покупку и импорт, если они произведены в России или экспортируются из России.

Зная, что после ввоза товаров в Латвию путем подачи импортных деклараций с неверными товарными кодами их необходимо будет снять с таможенного контроля, обвиняемый обратился к другому лицу, чтобы организовать подачу деклараций. Второй обвиняемый согласился поддержать преступную деятельность и был уполномочен действовать в качестве представителя компании на таможне.

Импортные декларации были поданы в Таможенное управление Службы государственных доходов, а процедуры импорта, о которых шла речь, были запрещены этим органом.

Учитывая, что преступление было совершено в интересах юридического лица, было возбуждено дело о применении к компании принудительной меры.

Уголовное дело было передано в Рижский городской суд для рассмотрения в общем порядке в отношении обвиняемых лиц и для применения меры принуждения к юридическому лицу. Первое слушание назначено на 26 августа.

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!