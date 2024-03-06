Серийный насильник родом из Латвии скоро выйдет из эстонской тюрьмы

Находясь в настоящее время в тюрьме открытого типа, он может почти как свободный человек ездить на работу за пределы Тартуской тюрьмы. Каждое утро Казикс садится в автобус у Тартуской тюрьмы и едет в центр города. Оттуда он пешком идет на другую остановку, чтобы сесть на автобус до Кырвекюла и отправиться в прачечную под Тарту.