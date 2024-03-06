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Серийный насильник родом из Латвии скоро выйдет из эстонской тюрьмы

Kuuuurija
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С передачей Kuuuurija связалась обеспокоенная жительница Эстонии, которая утверждает, что в скором времени на свободе может оказаться опасный преступник - эстонский латвиец - серийный насильник Гунтарс Казикс (57), пишет Rus.Postimees.ee

 Находясь в настоящее время в тюрьме открытого типа, он может почти как свободный человек ездить на работу за пределы Тартуской тюрьмы. Каждое утро Казикс садится в автобус у Тартуской тюрьмы и едет в центр города. Оттуда он пешком идет на другую остановку, чтобы сесть на автобус до Кырвекюла и отправиться в прачечную под Тарту.

Чрезвычайно жестокий преступник

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