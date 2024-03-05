Видео ⟩ Медведев показал выдуманную карту, на которой Украина разделена между соседними странами

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал презентацию Медведева цитатой из решения Нюрнбергского международного военного трибунала:

"Начало агрессивной войны - это не только международное преступление; это высшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений только тем, что содержит в себе все накопленное зло".

“To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”

/INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), 1946/ pic.twitter.com/jON4EiDo6l — Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 5, 2024

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Медведев регулярно выступает с угрозами, в том числе относительно применения ядерного оружия. Он угрожал, что Россия нанесет ядерный удар по другим странам, уже более 50 раз.

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