Видео ⟩ Медведев показал выдуманную карту, на которой Украина разделена между соседними странами

Выступая перед участниками молодежного фестиваля в Сочи, заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев в понедельник презентовал карту, на которой большая часть территории Украины разделена между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией. Обозначение "Украина" относится лишь к округу размером примерно с Киевскую область, пишут российские СМИ.
Wearing a Kim Jong-Un-style tunic, Dmitry Medvedev says "Ukraine is definitely Russia" and shows off a map of what he thinks should be left of Ukraine. Spoiler: not much!— max seddon (@maxseddon) March 4, 2024
"Our geostrategic space has been indivisible since the time of the ancient Russian state," he says. pic.twitter.com/lFxkqzKOjC
По словам бывшего президента России, "территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ".
Он также оспорил название книги бывшего президента Украины Леонида Кучмы "Украина не Россия", заявив: "Украина - это, безусловно, Россия, а обратная концепция должна навсегда исчезнуть".
Медведев сказал, что лучшее будущее, на которое могут надеяться современные граждане Украины - "это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума".
Он также сравнил США с насильником, а Украину - с жертвой.
"Или еще хуже, - сказал он, - [Украина] станет расходным материалом".
В последние годы Медведев, говоря об Украине, использует все более унизительную и насильственную риторику. Он многократно высказывался о том, что это государство не должно существовать.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал презентацию Медведева цитатой из решения Нюрнбергского международного военного трибунала:
"Начало агрессивной войны - это не только международное преступление; это высшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений только тем, что содержит в себе все накопленное зло".
“To initiate a war of aggression, therefore, is not only an international crime; it is the supreme international crime differing only from other war crimes in that it contains within itself the accumulated evil of the whole.”— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) March 5, 2024
/INTERNATIONAL MILITARY TRIBUNAL (NUREMBERG), 1946/ pic.twitter.com/jON4EiDo6l
Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Медведев регулярно выступает с угрозами, в том числе относительно применения ядерного оружия. Он угрожал, что Россия нанесет ядерный удар по другим странам, уже более 50 раз.
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