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Видео ⟩ Медведев показал выдуманную карту, на которой Украина разделена между соседними странами

rus.tvnet.lv
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Медведев на фоне придуманной карты
Медведев на фоне придуманной карты Фото: X/olddog100ua

Выступая перед участниками молодежного фестиваля в Сочи, заместитель председателя Совета безопасности РФ и экс-президент Дмитрий Медведев в понедельник презентовал карту, на которой большая часть территории Украины разделена между Россией, Польшей, Румынией и Венгрией. Обозначение "Украина" относится лишь к округу размером примерно с Киевскую область, пишут российские СМИ.

По словам бывшего президента России, "территории по обоим берегам Днепра - неотъемлемая часть российских стратегических исторических границ".

Он также оспорил название книги бывшего президента Украины Леонида Кучмы "Украина не Россия", заявив: "Украина - это, безусловно, Россия, а обратная концепция должна навсегда исчезнуть".

Медведев сказал, что лучшее будущее, на которое могут надеяться современные граждане Украины - "это быть рабами дряхлеющего европейского паноптикума".

Он также сравнил США с насильником, а Украину - с жертвой.

"Или еще хуже, - сказал он, - [Украина] станет расходным материалом".

В последние годы Медведев, говоря об Украине, использует все более унизительную и насильственную риторику. Он многократно высказывался о том, что это государство не должно существовать.

Президент Латвии Эдгар Ринкевич прокомментировал презентацию Медведева цитатой из решения Нюрнбергского международного военного трибунала:

"Начало агрессивной войны - это не только международное преступление; это высшее международное преступление, отличающееся от других военных преступлений только тем, что содержит в себе все накопленное зло".

Напомним, после полномасштабного вторжения России в Украину 24 февраля 2022 года Медведев регулярно выступает с угрозами, в том числе относительно применения ядерного оружия. Он угрожал, что Россия нанесет ядерный удар по другим странам, уже более 50 раз.

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