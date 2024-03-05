Объявлены даты 38-й Riga Fashion Week

Молодое поколение художников в своих работах привносит совершенно новое представление о том, что значит быть итальянскими "творцами моды".

"Лейтмотивом этого сезона Riga Fashion Week была выбрана тема "Мода - это искусство", и эта выставка является тому прекрасным подтверждением. Она рассказывает о том, как выдающееся наследие, которое нам подарили такие модельеры, как Джанни Версаче, Риккардо Тиши, Валентино Гаравани, трансформируется в современных реалиях и какие формы индустрия приобретет в будущем", - рассказывает президент Балтийской федерации моды Елена Страхова.

Выставка "Панорама моды. Итальянская новая волна" не ограничивается изучением только будущего итальянской моды, но и анализирует, иллюстрирует формы прошлого с тенденциями и трендами настоящего.

"Создавать одежду - это все равно что оказаться в операционной, сшивать и чинить свою собственную жизнь, используя разную по текстуре ткань", - комментирует один из участников выставки.

"Мода - это фундаментальный элемент итальянской творческой идентичности. Таким образом, она постоянно развивается и меняется. Это отражает страну, постоянно стремящуюся к балансу между традициями и эволюцией", - подчеркивает посол Италии в Латвии Алессандро Монти. "Мы рады представить в Риге работы этих десяти инновационных брендов: наша цель - донести до Латвии современный образ того, что такое Италия, и как далеко может распространяться итальянское творчество".

Для всех желающих вход на выставку будет открыт с 21 октября по 20 ноября по предварительной записи на сайте www.olafoundation.lv.

RUS TVNET в Instagram: Новости Латвии и мира в фотографиях и видео!