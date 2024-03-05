В Москве снова начали задерживать участников акций памяти Навального

В Москве полиция снова начала задерживать людей, которые возлагали цветы к памятникам жертвам политических репрессий в память о скончавшемся в колонии лидере российской оппозиции Алексее Навальном, пишет DW со ссылкой на "ОВД-Инфо".
Так, например, полиция пришла домой к москвичке Полине Ореховой, сообщает "ОВД-Инфо". Ей вменяют в вину статью о нарушении порядка проведения митинга за возложение цветов к Стене скорби 17 февраля.
Орехову отвезли в отделение и отобрали личные вещи, в том числе мобильный телефон.
Утром того же дня двое полицейских в штатском на выходе из дома задержали Егора Комвеля, забрали у него паспорт и отвезли в участок. Какую статью вменяют в вину мужчине - неизвестно.
Однако и он 16 и 17 февраля возлагал цветы в память о Навальном, а также 1 марта посетил его похороны. Правоохранительные органы сообщили, что Комвеля вычислили по камерам видеонаблюдения.
Кроме того, сотрудники так называемого Центра "Э", задача которого бороться с "экстремизмом", задержали и доставили в участок Елену Грибкову.
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По данными "ОВД-Инфо", Грибкова 1 марта посетила похороны Навального. В свою очередь 17 февраля женщину задержали на акции памяти оппозиционера, но после предупреждения отпустили.
В участок полиции была доставлена и москвичка Елена Левина. Ранее, 17 февраля, она также была задержана за возложение цветов к Стене скорби, но в тот же день отпущена после предупреждения.
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