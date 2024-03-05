Абу Мери: модель услуг здравоохранения "двух корзин" устарела

Так называемая модель услуг здравоохранения "двух корзин" устарела и не имеет политической поддержки, заявил агентству LETA министр здравоохранения Хосам Абу Мери, комментируя решение отложить указанную модель еще на полтора года.
Министр здравоохранения рассказал, что сейчас эта модель не имеет однозначной поддержки ни в коалиции, ни вне ее, но, по его мнению, важно достичь компромисса. Министр также отметил, что модель "двух корзин" была сформирована семь-восемь лет назад и теперь уже определенно не согласуется с новыми идеями по стабилизации финансирования отрасли здравоохранения.
"Сейчас у нас нет единства в том, что эта система, принятая 12-м Сеймом, очень хорошая. Мне кажется, надо искать компромисс и лучший вариант.
Это не исключает того, что в следующую модель финансирования здравоохранения будут частично включены идеи модели "двух корзин", но все-таки мы должны обозначить нормальный бюджет, чтобы понять, откуда взять деньги на здравоохранение", - сказал Абу Мери.
Министр объяснил, что сейчас на отрасль выделяются деньги из общего бюджета, но Министерство здравоохранения хочет разработать такую модель, при которой часть финансирования складывается из налогов, а вторая часть - из государственных дотаций. Для этого министерство намерено создать страховой фонд, базу финансирования которого составит часть уплаченных населением налогов, а такая модель уже не согласуется с системой корзин.
"Мы должны создать модель, которая всегда ориентируется на конкретные деньги, поступающие от действующего налога. Подчеркиваю, это не дополнительный налог, а нынешний, который бы перечислялся в этот фонд.
И тогда государство выделяет дополнительные деньги тем группам, которые не делают вложений в фонд, например, дети, инвалиды и другие группы", - рассказал Абу Мери.
Сейчас министр не может сказать, сколько процентов от общих поступлений налога можно было бы выделить фонду. Об этом еще предстоит провести дискуссии как с Министерством благосостояния и финансов, так и с партнерами по коалиции.
RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!