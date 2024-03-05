Абу Мери: модель услуг здравоохранения "двух корзин" устарела

Министр здравоохранения рассказал, что сейчас эта модель не имеет однозначной поддержки ни в коалиции, ни вне ее, но, по его мнению, важно достичь компромисса. Министр также отметил, что модель "двух корзин" была сформирована семь-восемь лет назад и теперь уже определенно не согласуется с новыми идеями по стабилизации финансирования отрасли здравоохранения.

"Сейчас у нас нет единства в том, что эта система, принятая 12-м Сеймом, очень хорошая. Мне кажется, надо искать компромисс и лучший вариант.

Это не исключает того, что в следующую модель финансирования здравоохранения будут частично включены идеи модели "двух корзин", но все-таки мы должны обозначить нормальный бюджет, чтобы понять, откуда взять деньги на здравоохранение", - сказал Абу Мери.

Министр объяснил, что сейчас на отрасль выделяются деньги из общего бюджета, но Министерство здравоохранения хочет разработать такую модель, при которой часть финансирования складывается из налогов, а вторая часть - из государственных дотаций. Для этого министерство намерено создать страховой фонд, базу финансирования которого составит часть уплаченных населением налогов, а такая модель уже не согласуется с системой корзин.

"Мы должны создать модель, которая всегда ориентируется на конкретные деньги, поступающие от действующего налога. Подчеркиваю, это не дополнительный налог, а нынешний, который бы перечислялся в этот фонд.

И тогда государство выделяет дополнительные деньги тем группам, которые не делают вложений в фонд, например, дети, инвалиды и другие группы", - рассказал Абу Мери.

Сейчас министр не может сказать, сколько процентов от общих поступлений налога можно было бы выделить фонду. Об этом еще предстоит провести дискуссии как с Министерством благосостояния и финансов, так и с партнерами по коалиции.

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