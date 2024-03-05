Видео ⟩ Армия Израиля уничтожила крупнейший туннель ХАМАС в секторе Газа

Туннель, имеющий несколько ответвлений, был обнаружен в середине декабря на севере сектора Газа. По словам израильской армии, он был исследован и обрущен в последние недели.

На опубликованном армией видео видно, что несколько участков туннулей взорваны, а вдругих местах туннель залит бетоном.

Армия указывает, что туннель был достаточно широким, чтобы по нему могли двигаться автомобили. Туннель был более четырех километров в длину и местами находился на глубине даже 50 метров. Он был оборудован электричеством и линиями связи.

Система туннелей располагалась недалеко от пограничного перехода Эрез между Израилем и сектором Газа, но туннель не простирался на территорию Израиля.

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