Несколько недель назад настоящую бурю в Эстонии подняла телевизионная передача Kuuuurija о серийном насильнике - эстонском латвийце - Гунтарсе Казиксе. В одной из эстонских тюрем открытого типа он проводит последние месяцы перед освобождением. Что произойдет, когда его освободят? По это поводу беспокоятся даже его бывшие сокамерники по Тартуской тюрьме. Именно они сообщили о пугающих наблюдениях.

Мужчина рассказал: В помещении было довольно тихо, и все смотрели передачу. Казикс сидел там же и играл в какую-то игру, пока в один момент не начал смеяться и не сказал странное предложение, которое не выходит у меня из головы по сей день. Он сказал, что они эту девушку не найдут, так как она находится в месте, где нет зоны". Слова Казикса слышали и другие заключенные.