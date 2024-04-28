Видео Муж продолжает поиски пропавшей Анны Янсоне

Когда Юрис, муж пропавшей Анны Янсоне, в последний раз разговаривал с программой, он рассказал, что его жена страдала от послеродовой депрессии.

Не сумев справиться с переживаниями, Анна попыталась свести счеты с жизнью. Вскоре дочь пары Луиза была найдена в Валгундской волости без признаков жизни, а Анна бесследно исчезла.

Прошло пять месяцев после трагедии. Полиция сообщила, что экспертиза не выявила признаков насильственной смерти у ребенка Анны Янсоне.

Государственная полиция получила результаты экспертизы о причинах смерти младенца, которая констатировала, что ребенок умер от синдрома внезапной смерти.

Установлено, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти, признаков насилия не обнаружено, следов химических веществ в организме также не обнаружено.

Местонахождение Анны до сих пор неизвестно, а ее муж Юрис продолжает поиски.

На выходных мужчина снова отправился на поиски по болотистой местности Кемери. Месячное отсутствие результатов заставляет Юриса все еще думать, что Анна, возможно, жива и где-то скрывается.

Чем больше мест в округе проверяется, иногда даже в двух-трех километрах, тем менее правдоподобной становится версия о том, что она осталась где-то там.

Возможно она могла уехать на попутных машинах автостопом, могла пройти несколько километров до шоссе и зайти в лес в другом месте. Это было бы необычно, но вполне возможно, рассказывает программа.

После нескольких месяцев перерыва сотрудники правоохранительных органов вскоре снова подключатся к поискам.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

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