Видео Муж продолжает поиски пропавшей Анны Янсоне

Анна Янсоне, 1989 года рождения, пропала 2 ноября 2023 года. Автомобиль, на котором она ехала, был найден в лесном массиве Елгавского края. В лесу нашли мертвого младенца, но местонахождение матери девочки до сих пор неизвестно. Муж Юрис не прекратил поиски и допускает вероятность того, что его жена может быть жива, сообщает Degpunktā.
Когда Юрис, муж пропавшей Анны Янсоне, в последний раз разговаривал с программой, он рассказал, что его жена страдала от послеродовой депрессии.
Не сумев справиться с переживаниями, Анна попыталась свести счеты с жизнью. Вскоре дочь пары Луиза была найдена в Валгундской волости без признаков жизни, а Анна бесследно исчезла.
Прошло пять месяцев после трагедии. Полиция сообщила, что экспертиза не выявила признаков насильственной смерти у ребенка Анны Янсоне.
Государственная полиция получила результаты экспертизы о причинах смерти младенца, которая констатировала, что ребенок умер от синдрома внезапной смерти.
Установлено, что ребенок умер 1 ноября от синдрома внезапной детской смерти, признаков насилия не обнаружено, следов химических веществ в организме также не обнаружено.
Местонахождение Анны до сих пор неизвестно, а ее муж Юрис продолжает поиски.
На выходных мужчина снова отправился на поиски по болотистой местности Кемери. Месячное отсутствие результатов заставляет Юриса все еще думать, что Анна, возможно, жива и где-то скрывается.
Чем больше мест в округе проверяется, иногда даже в двух-трех километрах, тем менее правдоподобной становится версия о том, что она осталась где-то там.
Возможно она могла уехать на попутных машинах автостопом, могла пройти несколько километров до шоссе и зайти в лес в другом месте. Это было бы необычно, но вполне возможно, рассказывает программа.
После нескольких месяцев перерыва сотрудники правоохранительных органов вскоре снова подключатся к поискам.
Видео: Сюжет программы Degpunktā
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