Яйцо-мука или мука-яйцо? Люди делятся своими вариантами приготовления отбивных - нетипичными тоже

В группе кулинарных энтузиастов и единомышленников Garšīgas receptes в одной из своих дискуссий люди стали делиться своими версиями и методами панировки.

Так, есть три классических метода:

сначала в муке, затем в яйце;

в яйце, затем в муке;

все смешивают и обваливают мясо в единой массе.

Портал Receptes собрал ответы пользователей на вопрос о том, какому порядку продуктов они отдают предпочтение. Победитель выявился весьма явно и получил поддержку большинства: отбивные чаще всего обваливают сначала в муке, а затем во взбитом яйце.

Некоторые повара указывали, что ко взбитым яйцам добавляют еще и молоко, а другие - ложку майонеза или сметаны, тем самым сокращая количество используемых яиц. Это также положительно влияет на вкус - по их словам, мясо становится мягче.

Пользовательница Аусма поразила некоторых участников беседы своим методом: сначала обвалять мясо в панировочных сухарях, а затем уже в яйце. Обычно кулинары делают наоборот.

Другая пользовательница Кития пишет: "Правильно - яйцо, мука, но сколько поваров, столько и рецептов. Любой вариант верный. Просто яйцо стекает с муки, поэтому сначала мясо обволакивают в яйце, а затем в муке - так лучше липнет".

В свою очередь, соль и перец упоминают в своих рецептах все. Кто-то добавляет чеснок или другие приправы. Мясо можно отбить заранее, посыпать специями и дать настояться.

А в более быстром варианте специи добавляют в муку или яйца.

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