Жители России могут лишиться любимого туристического направления

Граждане России могут лишиться возможности путешествовать и отдыхать в Турции, которая является одним из основных направлений зарубежного туризма для россиян. В прошлом году Турцию посетили шесть миллионов российских граждан.
Сначала ощущать сложности в расчетах с Россией начали турецкие экспортеры и покупатели российской нефти. Сейчас с проблемами столкнулись и турецкие отели, которые не могут принимать плату от российских отдыхающих.
Денежные переводы, сделанные из России, либо поступают в Турцию слишком поздно, либо отправляются обратно, сообщил местным СМИ заместитель председателя партии "Родина" (Vatan) и кандидат в мэры Антальи Сердар Ускюплю.
"Наши специалисты в сфере туризма, желающие принять участие в Московской международной ярмарке путешествий и туризма, которая пройдет с 19 по 21 марта, не могут отправить свои взносы. Наши отели не могут получить плату за проживание из России", -пояснил он.
Политик утверждает, что турецкие компании чувствуют давление со стороны Запада, который хочет разорвать торговые отношения между Москвой и Анкарой. Турецкие бизнесмены, ведущие бизнес с Россией, рискуют попасть в черный список США. Это, по мнению Ускюплю, наносит ущерб Турции.
Посол России в Турции Алексей Ерхов признал наличие проблемы и заявил, что две страны будут продолжать работать над разрешением ситуации. Переговоры о банковских платежах начались еще в январе, но результата до сих пор нет.
Турецкое издание Ekonomim сообщило, что с января 2024 года турецкие банки начали блокировать платежи из России. Поток платежей фактически остановился. Турецкие банки не принимают из России ни лиры, ни рубли.
Некоторые банки начали отменять ранее утвержденные транзакции, ссылаясь на то, что в сделках участвуют запрещенные товары. Блокада платежей стала практически тотальной и затронула все отрасли - банки блокируют платежи из России, которые осуществляются турецким химическим компаниям, заводам автодеталей, производителям одежды и обуви.
Президент США Джо Байден в декабре подписал указ, который позволяет Министерству финансов США вводить санкции в отношении иностранных банков, которые осуществляют операции с российскими компаниями, попавшими под санкции, или сотрудничают в поставках определенных материалов для российского военно-промышленного комплекса.
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