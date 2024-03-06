Жители России могут лишиться любимого туристического направления

Сначала ощущать сложности в расчетах с Россией начали турецкие экспортеры и покупатели российской нефти. Сейчас с проблемами столкнулись и турецкие отели, которые не могут принимать плату от российских отдыхающих.

Денежные переводы, сделанные из России, либо поступают в Турцию слишком поздно, либо отправляются обратно, сообщил местным СМИ заместитель председателя партии "Родина" (Vatan) и кандидат в мэры Антальи Сердар Ускюплю.

"Наши специалисты в сфере туризма, желающие принять участие в Московской международной ярмарке путешествий и туризма, которая пройдет с 19 по 21 марта, не могут отправить свои взносы. Наши отели не могут получить плату за проживание из России", -пояснил он.

Политик утверждает, что турецкие компании чувствуют давление со стороны Запада, который хочет разорвать торговые отношения между Москвой и Анкарой. Турецкие бизнесмены, ведущие бизнес с Россией, рискуют попасть в черный список США. Это, по мнению Ускюплю, наносит ущерб Турции.