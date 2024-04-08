Могильный детектив ⟩ Почему мы должны читать мемуары старого коммуниста?

Для чего нам нужно читать истории воспоминаний секретаря Геббельса и телефониста Гитлера? Зачем перед нами кладут мемуары водителя ЧК? Как так? Или мне нужно звонить дедушке Айвару и говорить, чтобы он писал "Записки советского кочегара"? Может быть, у бабушки Валии попросить издать монографию "Записки о швейном опыте?". Хммм, вообще, неплохая мысль.
Какое-то время назад мой коллега положил на стол книгу и сказал: "Вот, прочти и напиши". Смотрю, что за книга - божечки, "Воспоминания водителя ЧК". Ну, простите, извините, мне что, нужно звонить дяде Айвару и говорить, что время писать "Записки советского кочегара", потому что так можно абсолютно спокойно попасть на вершину книжного топа?