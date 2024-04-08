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Могильный детектив ⟩ Почему мы должны читать мемуары старого коммуниста?

Rolands Virks
, TVNET Planēta redaktors
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Фото: Olga Tuča / Fotokolāža

Для чего нам нужно читать истории воспоминаний секретаря Геббельса и телефониста Гитлера? Зачем перед нами кладут мемуары водителя ЧК? Как так? Или мне нужно звонить дедушке Айвару и говорить, чтобы он писал "Записки советского кочегара"? Может быть, у бабушки Валии попросить издать монографию "Записки о швейном опыте?". Хммм, вообще, неплохая мысль.

Какое-то время назад мой коллега положил на стол книгу и сказал: "Вот, прочти и напиши". Смотрю, что за книга - божечки, "Воспоминания водителя ЧК". Ну, простите, извините, мне что, нужно звонить дяде Айвару и говорить, что время писать "Записки советского кочегара", потому что так можно абсолютно спокойно попасть на вершину книжного топа?

Ну ладно, здесь все-таки более серьезная работа с большим количеством отзывов. Три блокнота воспоминаний бывшего водителя ЧК Карлиса Цейпе - в твердой обложке и на премиум-бумаге. Эти блокноты Карлис (ныне покойный), как оказалось, вообще не хотел никому давать читать, куда тут еще публиковать... Их, в частности, случайно нашли спрятанными в его квартире. И здесь снова возникает вопрос: зачем мне читать мемуары старого чекиста?

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