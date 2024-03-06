Полиция обнаружила большую ферму марихуаны, только оборудование стоит 1 млн евро

22 февраля полиция совместно с антитеррористическим подразделением Omega задержала организованную группу - мужчин 1977, 1980, 1982 и 1996 годов рождения.

Были проведены обыски по местам жительства подозреваемых. В одном из объектов недвижимости Рижского района было конфисковано около 640 растений марихуаны, высаженных на площади 160 квадратных метров, а также оборудование для фермы, а именно: вентиляторы, фильтры, лампы, генераторы, кондиционеры, удобрения, горшки, растения. Общая стоимость оборудования оценено в миллион евро.

Галерея: Обыск полиции

Полиция также изъяла 1,5 тонны топлива, мобильные телефоны, средства видеонаблюдения и охранную технику.

Продолжая процессуальные действия, полиция в Тукумском крае изъяла еще 11 кустов марихуаны, золотые изделия, 20 тысяч евро наличными, две тонны топлива, автомобиль и мобильные телефоны.

По другому адресу в Тукумском крае правоохранители обнаружили и изъяли мобильные телефоны и автомобиль.

Также был проведен обыск в Юрмале, по месту жительства одного из задержанных, где были конфискованы один грамм амфетамина, 105 евро наличными, изделия из золота, два автомобиля и мобильные телефоны.

23 февраля суд назначил всем задержанным меру пресечения - арест.

Уже сообщалось, что в прошлом году полиция обнаружила 18 ферм по выращиванию марихуаны, что на одну ферму больше, чем годом ранее.

Всего было изъято 182,2 килограмма сушеной марихуаны и 160,3 килограмма несушеной марихуаны.

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