Рижская дума восстановит право собственности на 22 земельных участка возле аэропорта

В связи с этими земельными участками бывший исполняющий обязанности руководителя департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс подозревается в предложении взятки в размере 50 тысяч евро бывшему сотруднику бюро Кирсиса Янису Мейрансу, ныне работающему в Министерстве сообщения. Об этом сообщала программа De Facto.

По имеющейся у De Facto информации, осенью Вайводс обратился к Мейрансу, указав, что было бы хорошо, если бы Министерство сообщения отказалось от своих претензий на землю возле аэропорта, сообщило об этом инвестору и, таким образом, больше не было бы препятствий для закрепления земельных участков в Земельной книге.

Встречи длились нескольких месяцев. В какой-то момент упоминалась и возможная взятка в 50 000 евро за требуемое письмо от Министерства сообщения.

14 апреля 2022 года на аукционе были проданы принадлежащие рижскому самоуправлению незастроенные земельные участки вблизи аэропорта "Рига".

За 5,7 млн ​​евро их приобрела компания SIA Cella Investment 3, связанная с застройщиком Sirin Development. Обе эти компании находятся в холдинге ME Holding NT и зарегистрированы в Литве.

Общая площадь участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем.

Ранее компания Sirin Development сообщала, что планировала инвестировать более 100 млн евро. План предусматривал, что работы на указанной территории пройдут в несколько этапов, в результате будет создан современный логистический склад площадью 180 тысяч квадратных метров.

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