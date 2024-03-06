Рижская дума восстановит право собственности на 22 земельных участка возле аэропорта

Сегодня, 6 марта, Рижская дума приняла решение признать недействительным принятое 21 сентября 2022 года решение о завершении приватизации 22 земельных участков возле аэропорта, восстановив тем самым права собственности на эти земельные участки.
Ранее Рижская дума дважды не могла принять это решение из-за отсутствия кворума.
Дума также отменила решение о начале разработки локальной планировки территории между границей Риги, улицей Приедайнес, улицей Мукупурва, улицей Никрацес и улицей Гренчу.
Решение пришлось принять потому, что в феврале самоуправление получило письмо от генерального прокурора Латвийской Республики о незаконной приватизации незастроенной земли в районе, необходимом для будущего развития аэропорта государственного значения.
В заявлении прокурора говорилось, что самоуправление в процессе приватизации не оценило необходимость земельных участков для осуществления функций государственного управления или коммерческой деятельности государства или самоуправлений.
По мнению прокуратуры, в ходе приватизации не оценивалась необходимость земельных участков для выполнения функций государственного управления или коммерческой деятельности государства или муниципалитета, а все земельные участки расположены на территории, необходимой для дальнейшего развития Рижского аэропорта.
Генпрокурор обязал муниципалитет восстановить владение и права собственности на 22 земельных участка и приостановить разработку территориального плана этой территории.
В среду, 6 марта, на пресс-конференции мэр Риги Вилнис Кирсис признал, что депутатов Рижской думы могли ввести в заблуждение при продаже земли возле аэропорта.
В связи с этими земельными участками бывший исполняющий обязанности руководителя департамента внешнего пространства и мобильности Рижской думы Янис Вайводс подозревается в предложении взятки в размере 50 тысяч евро бывшему сотруднику бюро Кирсиса Янису Мейрансу, ныне работающему в Министерстве сообщения. Об этом сообщала программа De Facto.
По имеющейся у De Facto информации, осенью Вайводс обратился к Мейрансу, указав, что было бы хорошо, если бы Министерство сообщения отказалось от своих претензий на землю возле аэропорта, сообщило об этом инвестору и, таким образом, больше не было бы препятствий для закрепления земельных участков в Земельной книге.
Встречи длились нескольких месяцев. В какой-то момент упоминалась и возможная взятка в 50 000 евро за требуемое письмо от Министерства сообщения.
14 апреля 2022 года на аукционе были проданы принадлежащие рижскому самоуправлению незастроенные земельные участки вблизи аэропорта "Рига".
За 5,7 млн евро их приобрела компания SIA Cella Investment 3, связанная с застройщиком Sirin Development. Обе эти компании находятся в холдинге ME Holding NT и зарегистрированы в Литве.
Общая площадь участков составляет 389 394 квадратных метра. Они расположены примерно в 400 метрах от огороженной территории аэропорта и границы города с Марупским краем.
Ранее компания Sirin Development сообщала, что планировала инвестировать более 100 млн евро. План предусматривал, что работы на указанной территории пройдут в несколько этапов, в результате будет создан современный логистический склад площадью 180 тысяч квадратных метров.
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