Чехия больше не будет проводить совместные заседания правительств со Словакией

"Мы уверены, что в настоящее время нет необходимости проводить совместные совещания двух правительств", - сказал журналистам премьер-министр Чехии Петр Фиала.

Правительствам предстояло встретиться в Чехии весной.

Последнее совместное совещание состоялось в апреле 2023 года, когда на посту премьер-министра Словакии был еще Эдуард Хеггер.

Как сказал Фиала, хотя есть много вопросов, которые могли бы обсудить оба правительства, "мы не можем скрыть, что есть существенные расхождения во мнениях по некоторым важным вопросам внешней политики".

После полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года Чехия и Словакия оказывали Украине значимую гуманитарную и военную помощь.

Когда на пост премьер-министра Словакии в октябре 2023 года попал Роберт Фицо, Словакия приостановила военную помощь.

В последние месяцы Фицо выступил с рядом заявлений, ухудшивших отношения с Киевом, также усомнился в суверенитете Украины и подтолкнул к миру с Россией.

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