"Мы поддерживаем, чтобы Палестина стала официальным членом ООН", - сказал министр журналистам на пресс-конференции.

"Катастрофа в Газе вновь напоминает миру - тот факт, что палестинские территории были оккупированы долгое время, уже нельзя игнорировать", - сказал Ван И.

"Палестинский народ давно лелеял желания установить свое государство, этого уже не избежать, и пережитая палестинским народом историческая несправедливость не может оставаться непоправимой на протяжении многих поколений", - сказал министр.

Пекин призвал к немедленному прекращению огня в войне Израиля и ХАМАС, которая началась в октябре прошлого года.

Китай исторически симпатизирует Палестине и поддерживает разрешение израильско-палестинского конфликта.

Президент Китая Си Цзиньпин призвал провести "международную мирную конференцию" для разрешения конфликта.

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