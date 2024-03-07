Союзники Украины собрали почти всю сумму на закупку 800 000 артиллерийских снарядов

Снаряды купить в третьих странах и поставлять на Украину можно было бы в течение нескольких недель, сообщает агентство со ссылкой на собственный источник.

В феврале на мюнхенской конференции по безопасности президент Чехии Петр Павел сообщил, что Чехия за пределами Европейского союза (ЕС) нашла 800 000 снарядов, которые страны, в распоряжении которых есть эти снаряды, готовы немедленно продать.

Чехия объявила о сборе средств и координирует эту операцию.

Около 15 стран уже поддержали этот план.

Нидерланды уже пообещали на этот замысел 100 млн евро.

Уже на этой неделе министры обороны и иностранных дел стран этой операции могут рассуждать о деталях закупки и поставок, передает Bloomberg.

ЕС не смог выполнить высказанное в прошлом году обязательство до марта этого года поставить Украине миллион артиллерийских снарядов.

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