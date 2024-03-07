Фото ⟩ В Германии нашли массовое захоронение. Возможно, самое большое в Европе

В центре города Нюрнберг на массовом кладбище обнаружено около 1000 скелетов жертв чумы. Однако эксперты считают, что всего там похоронены могут быть более 1500 человек, говорится в пресс-релизе.

Останки были обнаружены во время археологического исследования перед строительством новых жилых зданий в городе.

Мелани Ленгбейн из департамента сохранения наследия Нюрнберга рассказала CNN, что были опознаны восемь чумных ям, в каждой из которых находится несколько сотен тел.

"Эти люди не были похоронены на обычном кладбище, хотя в Нюрнберге есть определенные чумные кладбища, - сказала Лэнгбейн. - Это означает большое количество умерших людей, которых нужно было похоронить за короткий промежуток времени, не принимая во внимание практику захоронения христиан".

Фото: в Нюрнберге нашли массовое захоронение

Она сказала, что Нюрнберг страдала от вспышек чумы примерно каждые 10 лет, начиная с 14 века, что усложняет датировку останков.

Считается, что останки датируются эпидемией чумы 1632-1633 годов.

По словам Ленгбейн, эпидемия этих лет была хуже тех, что были до этого, поскольку на нее повлияла Тридцатилетняя война.

"Нюрнберг был окружен различными войсками, и население проживало в достаточно тяжелых условиях", - сказала она.

Джулиан Деккер, чья компания In Terra Veritas ведет раскопки, сказал СМИ, что удивлен открытием. "Никаких признаков наличия захоронений на этом поле не было", - сказал он, добавив, что при обнаружении первых останков он предполагал, что они могли быть от бомбардировочных рейдов времен Второй мировой войны.

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