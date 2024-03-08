От каких секс-сцен отказалась звезда фильма "Экстаз"?

"Экстаз" - первый латвийский фильм, в который была приглашена консультант по эротическим сценам Иева Норвеле. В контракте были оговорены пикантные сцены. "У меня была свобода - в любой момент я могла сказать, что не хочу этого. И были моменты, когда я говорила - не хочу это делать!" - не скрывает Линда.

Она призналась, что отказалась имитировать минет в кадре. "Такие эпизоды в кино заставляют меня чувствовать себя неловко".

Актриса также отказалась от вибратора. "Я буду честна - это было так странно. Ты же с мужчиной играешь, необязательно удовлетворять себя. Я бы никогда в жизни не сделала этого с этим конкретным устройством в такой ситуации, поэтому я сказала нет. Не могу это оправдывать".

А вот сцену с кубиками льда Линда придумала сама. "Я представила это, пошла к Иеве, договорилась с Джили, обсудила с Эдуардом [Йохансоном], подойдет ли ему это. Мы практически импровизировали на ходу".

Галерея: Премьера фильма "Экстаз"

Напомним, в прошлом году на большие экраны вышла эротическая драма "Экстаз", в центре сюжета которой - талантливый будуарный фотограф Эфея [Линда Калниня], чей брак оказывается на грани распада, когда она знакомится с провокационным художником Элиасом [Эдуард Йохансон], с которым окунается в дикую похоть, в вихрь сексуальных игр и разрушительной лжи. Огонь страсти перерастает в безумие, но удовольствие чередуется со слезами, пока Эфея не понимает, что вместо первоначальной легкости отношения с Элиасом тянут ее в сторону падения.

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