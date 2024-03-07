Видео: Полиция в Елгаве при помощи дрона зафиксировала нескольких нарушителей

20 февраля в 8:32 на вышеупомянутом железнодорожном переезде оказались даже два легковых автомобиля, что заставило поезд затормозить, чтобы избежать столкновения. В общей сложности поезд по этой причине остановился на четыре минуты, что может показаться небольшим промежутком времени, но в движении и расписании пассажирских поездов это очень существенно.

Всего в ходе четырех проверок движения на этом участке дороги с помощью дрона выявлено 28 нарушений правил дорожного движения, из них 17 - остановка в несанкционированном месте или несоблюдение знака "Стоп".

В пяти случаях транспортные средства проехали на красный сигнал светофора, остальные случаи были признаны несоблюдением других правил ПДД, в том числе в одном случае это была остановка на железнодорожных путях.

Мероприятия по мониторингу дорожного движения с использованием дронов проводятся также на территории Восточного и Западного Земгале.

6 марта на трассе Р78 в Айзкраукльском крае с помощью дрона были обнаружены шесть человек, игнорирующих знак "Стоп". В волости Слампес Тукумского края на трассе А10 в тот же день было выявлено семь случаев нарушения правил дорожного движения, в том числе несоблюдение требований дорожных знаков, линий дорожной разметки, а также отсутствие действительных документов технического осмотра.

Госполиция призывает водителей автомобилей не проявлять безрассудство и помнить, что несоблюдение правил дорожного движения ставит под угрозу безопасность не только водителя, но и других участников дорожного движения. При этом мониторинг дорожного движения благодаря техническому оснащению происходит не только в обычном порядке, но и с помощью дрона, что позволяет наблюдать за участниками дорожного движения сверху, а также охватывать большие территории и участки дороги.

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