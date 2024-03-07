Швеция официально стала 32-м членом НАТО

В официальном сообщении Госдепартамента говорится, что Протокол к Североатлантическому договору о приеме Королевства Швеция вступил в силу.

Присоединение Швеции к альянсу означает, что все остальные члены, включая США, обязались защищать его в случае нападения.

Швеция и Финляндия попросили о приеме в НАТО в мае 2022 года, отказавшись от своей давней политики нейтралитета.

Такое решение было принято в ответ на полномасштабное вторжение России в Украину.

Финляндия стала членом альянса уже в апреле 2023 года, однако прием Швеции задержали Турция и Венгрия, которые надолго задержали ратификацию протокола о приеме.

Силиня: Вступление Швеции в НАТО - отличная новость для безопасности Латвии

Вступление Швеции в НАТО в качестве 32-го члена альянса - отличная новость для безопасности Латвии, региона Балтийского моря и альянса в целом, заявила премьер-министр Эвика Силиня, поздравив с этим историческим событием премьер-министра Швеции Ульфа Кристерссона.

Силиня подчеркнула, что Латвия активно поддерживала членство Швеции в НАТО.

"После исторических решений о вступлении в НАТО Финляндии, а теперь и Швеции безопасность региона Балтийского моря значительно возросла. Поэтому Латвия всегда поддерживала вступление Швеции в НАТО. Латвия и Швеция отлично сотрудничают в рамках двусторонних отношений, в формате Северных стран и Балтии (NB8) и в Европейском союзе. Мы также являемся партнерами в сфере безопасности, и членство Швеции в НАТО сделает наше сотрудничество в области обороны еще более тесным", - подчеркнула премьер.

Также Силиня еще раз приветствовала решение Швеции разместить в Латвии свой контингент в рамках военного присутствия союзников под руководством Канады.

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