Видео ⟩ "На полу лифта". Семья в шоке от того, как сотрудники похоронного бюро переносят останки умершей

Вия, старшая по дому, решила просмотреть записи с камер наблюдения, узнав о действиях сотрудников похоронного агентства от соседки. "У них были с собой носилки, но они ими не воспользовались. Тело положили в мешок, который в лифте бросили на пол, - говорит Вия. - Я не могу, у меня нет слов. Эта же компания 25 лет назад хоронила мою дочь, тоже вели себя плохо".

Сын умершей пока не готов говорить на камеру о смерти матери, но подал жалобу в похоронное агентство по поводу случившегося. О действиях сотрудников агентства он узнал только от соседей. Пока сотрудники были заняты в квартире, сын ушел на кухню, поэтому не видел, как тело матери выносили из квартиры. "Я не видел видео, я все еще переживаю смерть матери", - сказал он передаче.