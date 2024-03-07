"Ужас, у меня нет слов. Это издевательство", - говорит о том, что сняла камера наблюдения, старшая по дому, которая о своей недавно скончавшейся соседке может сказать только хорошее. Как ее, так и членов семьи умершей шокировало то, как похоронная компания вынесла тело женщины из квартиры, передает Bez Tabu.
Видео ⟩ "На полу лифта". Семья в шоке от того, как сотрудники похоронного бюро переносят останки умершей
Вия, старшая по дому, решила просмотреть записи с камер наблюдения, узнав о действиях сотрудников похоронного агентства от соседки. "У них были с собой носилки, но они ими не воспользовались. Тело положили в мешок, который в лифте бросили на пол, - говорит Вия. - Я не могу, у меня нет слов. Эта же компания 25 лет назад хоронила мою дочь, тоже вели себя плохо".
Сын умершей пока не готов говорить на камеру о смерти матери, но подал жалобу в похоронное агентство по поводу случившегося. О действиях сотрудников агентства он узнал только от соседей. Пока сотрудники были заняты в квартире, сын ушел на кухню, поэтому не видел, как тело матери выносили из квартиры. "Я не видел видео, я все еще переживаю смерть матери", - сказал он передаче.
Bez Tabu показали записи с камер видеонаблюдения Мартиньшу Штрейхфелдсу, представителю отраслевой ассоциации, который за годы работы осуществил транспортировку более 300 тел. Не использовать носилки допустимо, если, например, лестничная клетка слишком узкая. Специалист указывает на устаревшие носилки у сотрудника похоронной компании на видео с камеры наблюдения, которые не подходят для перевозки умершего в лифте.
"На таких старых носилках нет возможности закрепить умершего. Для этого существуют специальные носилки, - объяснил он. - Покойного фиксируют в нескольких местах, после чего носилки можно поднимать вертикально и так везти в лифте. С этической точки зрения все сделано не самым красивым образом. Покойного необходимо переносить на носилках. Этический кодекс предусматривает, что к умершим и их родственникам следует относиться с уважением".
Совладелец агентства Atvadas заявляет, что доверяет своим сотрудникам и не видит ничего предосудительного в их действиях, а обращение Вии и сына умершей с просьбой вернуть полученные за услугу деньги расценивает как вымогательство.
"Даже со специальными носилками мертвый человек не будет стоять так, как живой. Это невозможно. Мне очень жаль, что нашу компанию оскорбляют, а также пытаются вымогать деньги путем шантажа. Я знаю, что нас поддержат и другие компании, я не вижу на видео ничего неприемлемого. Мы относимся к умершим этично", - говорит совладелец похоронного агентства Atvadas Андрей Рачковскис.
Сыну умершей не пришлось платить за услугу, т. к. все расходы покрывало пособие по случаю смерти.
Видео: Сюжет передачи Bez Tabu (на латышском языке)
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