Видео ⟩ Ослепленный солнцем водитель устроил массовую аварию в Плявниеках

Несколько часов колонна машин с включенными аварийными сигналами стояла на улице Бралю Каудзишу.

В колонне пострадавших машин стоял рабочий автомобиль Hyundai компании TET, за ним - Audi, затем Škoda, а виновник аварии находился за рулем черного Lexus.

Его автомобиль пострадал больше всех. Водитель утверждает, что утром видимость на дороге была настолько плохой, что он не смог вовремя среагировать на ситуацию.

"Все утро ярко светило солнце. Кто виноват? Я, конечно, и солнце тоже. У меня все хорошо, машина требует капитального ремонта", - рассказал водитель Lexus.

Водитель белой Škoda, грустно глядя на вмятину, где раньше был багажник его машины, описывает пережитый им утром испуг: "Я остановился на красный свет, и раздался удар сзади. Меня ударили прямо в багажник машины".

Поврежденные машины мешали проезду других автомобилей не менее трех часов. Водители пожаловались, что полиция не торопилась.

Видео: Сюжет программы Degpunktā

RUS TVNET в Telegram: Cамые свежие новости Латвии и мира на русском языке!