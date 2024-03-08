В Киеве китайскому дипломату показали обломки северокорейской ракеты

Китайской делегации рассказал о "ситуации на поле боя", среди прочего показали также обломки сбитой в Украине северокорейской ракеты, а также объяснили, как Россия в обход санкций продолжает получить оружие для войны.

Украинские официальные лица также обсудили ситуацию с ядерной и радиационной безопасностью в Украине, в частности, оккупацию Запорожской АЭС, нарушение Россией норм обращения с военнопленными и усилия по возвращению похищенных детей и мирных жителей Украины из России.

Ли провел отдельную встречу с главой администрации президента Андреем Ермаком, , вице-премьером Юлией Свириденко и министром иностранных дел Дмитрием Кулебой.

В ходе встречи обсуждалась "формула мира" Украины и участие Китая.

Специальный представитель правительства Китая по вопросам Евразии Ли Хуэй с конца февраля посещает Украину, Россию, страны ЕС, чтобы провести переговоры об урегулировании военных действий.

Визит является вторым раундом "челночной дипломатии" в попытках найти политическое решение кризиса, заявили в МИД Китая.

Китай претендует на роль нейтральной стороны в российско-украинской войне. Правда он заслужил репутацию страны, не осуждающей полномасштабное вторжение России в Украину в феврале 2022 года.

В прошлом году Китай опубликовал документ, призывающий к "политическому урегулированию" конфликта. Западные страны указали, что заложенные в нем идеи будут способствовать сохранению Россией большей части захваченных украинских территорий.

Аналитики отмечают, что Китай в настоящее время занимает доминирующую позицию в китайско-российских отношениях.

Аналитики объясняют, что по мере усиления международной изоляции Москвы влияние Пекина на Россию только возрастает.

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