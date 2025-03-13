Юрий Ушаков, помощник российского диктатора Владимира Путина, заявил, что Россия заинтересована не во временной приостановке боевых действий, а в долгосрочном мирном урегулировании, сообщает "Медуза".
"Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - приводит слова Ушакова "Медуза".
Он добавил, что временное прекращение огня будет передышкой для украинских военных.
Российский диктатор Владимир Путин пока не комментировал предложение о прекращении огня.
Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил, что если переговоры провалятся, то Россию ждут новые санкции.
"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу предпринять финансовые меры. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира", - сказал президент США.
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