"Мы считаем, что наша цель - это долгосрочное мирное урегулирование, мы к этому стремимся, мирное урегулирование, которое учитывает законные интересы нашей страны, наши известные озабоченности. Какие-то шаги, которые имитируют мирные действия, мне кажется, никому не нужны в данной ситуации", - приводит слова Ушакова "Медуза".

Он добавил, что временное прекращение огня будет передышкой для украинских военных.

Российский диктатор Владимир Путин пока не комментировал предложение о прекращении огня.

Ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп предупредил, что если переговоры провалятся, то Россию ждут новые санкции.

"Есть вещи, которые можно сделать, и они не будут приятными в финансовом смысле. Я могу предпринять финансовые меры. Это было бы очень плохо для России. Я не хочу этого делать, потому что хочу добиться мира", - сказал президент США.

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