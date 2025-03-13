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Из-за сильного снегопада объявлено желтое предупреждение

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Снегопад в Риге. Иллюстративное фото.
Снегопад в Риге. Иллюстративное фото. Фото: Edijs Pālens/LETA

Латвийский центр окружающей среды, геологии и метеорологии (LVĢMC) распространил желтое предупреждение о сильном снегопаде, местами возможна метель.

Предупреждение действует в восточной части Латвии с 00:00 до 12:00 14 марта.

В ночь на 14 марта в большинстве регионов ожидается снегопад, а утром на востоке страны снегопад может быть особенно интенсивным - снежный покров достигнет 5 см.

Дорожная обстановка ухудшится: отдельные участки автодорог станут скользкими, а видимость во время снегопада может снизиться до 500 метров.

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