Под Огре автомобиль насмерть сбил пешехода

Около 19:25 полиция получила информацию о дорожно-транспортном происшествии в Тинужской волости Огрского края на автодороге P10 Инчукалнс - Ропажи - Икшкиле.

Водитель автомобиля Audi совершил наезд на пешехода, который от полученных травм скончался на месте происшествия.

За минувшие сутки в Латвии зарегистрировано 139 дорожно-транспортных происшествий, в 11 авариях пострадали 14 человек.

Задержано восемь водителей в состоянии опьянения, в том числе семь находились в сильном алкогольном опьянении и понесут уголовную ответственность.

В четверг на латвийских дорогах также зафиксировано 244 случая превышения скорости и пять случаев агрессивного вождения.

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